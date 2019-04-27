Соглашений на 64 млрд долларов: в Пекине завершился политический саммит «Один пояс – один путь»

Новости Беларуси. Почти 300 международных соглашений на 64 миллиарда долларов. В Пекине завершился крупный политический саммит, собравший 37 лидеров государств и правительств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В его работе принял участие и Александр Лукашенко. Александр Лукашенко: Наша общая задача – координация действий стран на всём протяжении «Пояса и пути» В своем выступлении белорусский Президент отметил необходимость расширения экономического сотрудничества и снятия всех существующих барьеров, особенно между Китаем и Европой.

На полях саммита Александр Лукашенко провел ряд двусторонних встреч. Одна из них прошла с сербским коллегой Александром Вучичем. В разговоре стороны сделали акцент на развитии белорусско-сербских отношений.

Также Александр Лукашенко анонсировал свой визит в Белград. В этот же день глава белорусского государства провел переговоры с вице-президентом ОАЭ, во время которых лидеры обсудили дальнейшее сотрудничество между странами.

В Пекине у главы государства был предусмотрен достаточно плотный рабочий график. Это и официальные двусторонние переговоры, и неформальное общение с зарубежными лидерами. И надо отметить, что таких встреч оказалось больше, чем было запланировано.