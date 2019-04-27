Прямой эфир

Соглашений на 64 млрд долларов: в Пекине завершился политический саммит «Один пояс – один путь»

27 апреля 2019 16:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Почти 300 международных соглашений на 64 миллиарда долларов. В Пекине завершился крупный политический саммит, собравший 37 лидеров государств и правительств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соглашений на 64 млрд долларов: в Пекине завершился политический саммит «Один пояс – один путь» -1

В его работе принял участие и Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко: Наша общая задача – координация действий стран на всём протяжении «Пояса и пути»

В своем выступлении белорусский Президент отметил необходимость расширения экономического сотрудничества и снятия всех существующих барьеров, особенно между Китаем и Европой.

Соглашений на 64 млрд долларов: в Пекине завершился политический саммит «Один пояс – один путь» -4

На полях саммита Александр Лукашенко провел ряд двусторонних встреч. Одна из них прошла с сербским коллегой Александром Вучичем. В разговоре стороны сделали акцент на развитии белорусско-сербских отношений.

Соглашений на 64 млрд долларов: в Пекине завершился политический саммит «Один пояс – один путь» -7

Также Александр Лукашенко анонсировал свой визит в Белград. В этот же день глава белорусского государства провел переговоры с вице-президентом ОАЭ, во время которых лидеры обсудили дальнейшее сотрудничество между странами.

Соглашений на 64 млрд долларов: в Пекине завершился политический саммит «Один пояс – один путь» -10

В Пекине у главы государства был предусмотрен достаточно плотный рабочий график. Это и официальные двусторонние переговоры, и неформальное общение с зарубежными лидерами. И надо отметить, что таких встреч оказалось больше, чем было запланировано.

Соглашений на 64 млрд долларов: в Пекине завершился политический саммит «Один пояс – один путь» -13

Вечером участники саммита были приглашены на торжественный прием от имени Си Цзиньпина. Здесь Александр Лукашенко пообщался с Нурсултаном Назарбаевым и Владимиром Путиным.

Си Цзиньпин подарил Александру Лукашенко картину, на которой изображена деревня, в которой он рос

# Беларусь-Китай # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: Наша общая задача – координация действий стран на всём протяжении «Пояса и пути»
26 апреля 2019 19:36

Александр Лукашенко: Наша общая задача – координация действий стран на всём протяжении «Пояса и пути»

Александр Лукашенко – Александру Вучичу: «Мы очень серьёзно обсудим направления нашего сотрудничества»
26 апреля 2019 13:33

Александр Лукашенко – Александру Вучичу: «Мы очень серьёзно обсудим направления нашего сотрудничества»

Владимир Макей об инициативе «Пояс и путь»: «Мы однозначно являемся сторонниками активного участия в ней»
26 апреля 2019 10:34

Владимир Макей об инициативе «Пояс и путь»: «Мы однозначно являемся сторонниками активного участия в ней»