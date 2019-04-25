Президент Беларуси о форуме «Пояс и путь» в Китае: «Мы подпишем свыше 20 совместных договоров и соглашений»

Новости Беларуси. Как будут развиваться двусторонние отношения, Александр Лукашенко более детально обсудил с заместителем председателя КНР Ван Цишанем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Китайский политик отметил, что две страны связывают железные узы. А визиты на таком высоком уровне еще больше их укрепляют. В свою очередь, глава нашего государства подвел итоги переговоров с Си Цзиньпином.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Спасибо вам, дорогой вице-президент, за эти добрые и теплые слова в мой адрес. Я вспоминаю нашу встречу в Беларуси и я очень рад, что благодаря нашему общему другу – Си Цзиньпину – нам удалось познакомиться. Мы только что говорили по многим вопросам. Несмотря на то что эта встреча больше протокольная, нам удалось не просто обозначить главные направления нашего сотрудничества, но и подписать ряд межгосударственных документов. А всего за время моего визита пусть даже на общую конференцию «Пояс и путь» мы подпишем свыше 20 совместных договоров и соглашений. Александр Лукашенко: «Китай всегда может рассчитывать на нашу поддержку в любой сфере»