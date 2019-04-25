Александр Лукашенко: «Китай всегда может рассчитывать на нашу поддержку в любой сфере»

Новости Беларуси. Китай всегда может рассчитывать на поддержку нашей страны в любой сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А проведение такого форума – хорошая возможность, чтобы сверить политические и экономически курсы. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Сотрудничество двух стран находится на достаточно высоком уровне. В 2018-м Беларусь и Китай наторговали примерно на 4,5 миллиарда долларов. При этом экспорт наших товаров в КНР вырос почти в пять раз. В свою очередь, Си Цзиньпин выразил готовность развивать взаимодействие, в том числе в рамках «Пояса и пути». Это еще больше углубит двусторонние связи.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я искренне рад нашей встрече, я ждал этой встречи. Хочу пожелать вам успешного проведения второго форума «Пояс и путь». Благодаря вам этот формат стал полезной и крайне необходимой площадкой для регулярных встреч единомышленников.

Также позволь лично поздравить тебя и весь китайский народ с юбилейными датами, отмечавшимися в прошлом году – 40-летием политики реформы открытости и предстоящим в этом году 70-летием создания Нового Китая.

В этих политических и экономических успехах очевидна ваша роль как гаранта стабильности курса партии и развития Китайской Народной Республики в современном и непредсказуемом мире, который меняется буквально в течение суток.

Сегодня в контексте обострения торговых противоречий и нежелания некоторых стран видеть Китай сильным особенно видно, кто является настоящим другом, как принято в Китае говорить – всепогодным другом. В Беларуси никогда не было и не будет сомнений в правильности выбранных вами инициатив. Китай всегда может рассчитывать на нашу поддержку в любой сфере, как и мы всегда уверены в поддержке с вашей стороны.