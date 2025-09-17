Юрий Фролов пообщался с сотрудниками ОАО «МАПИД» в День народного единства

Единство народа – фундамент, на котором строится будущее Беларуси. Сегодня в нашей стране отмечают один из самых молодых государственных праздников – День народного единства. Традиционно проходят круглые столы, открытые уроки и выставки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Так, помощник Президента – инспектор по Минску Юрий Фролов встретился с трудовым коллективом предприятия «МАПИД».

В важную историческую дату говорили о самобытности белорусского народа и национальной самоидентичности. Наш суверенитет строится на сохранении истории, сплоченности, национальных ценностях. И самое важное – жить в мире, созидании и единстве. Юрий Фролов также посетил цеха строительного предприятия, ознакомился с производством.

Наталья Коваленко, заместитель председателя первичной профсоюзной организации ОАО «МАПИД»:

День народного единства, конечно, мы празднуем в первую очередь и в семье. Для меня очень важен, потому что он вызывает эмоции и чувство гордости о том, что я гражданин Республики Беларусь. Этот праздник носит глубокое историческое значение, мы всегда подчеркиваем ту память поступков предков, которые отстояли право жить в нашей суверенной Беларуси.

Юрий Фролов, помощник президента – инспектор по Минску:

Это молодой праздник в нашей стране. Идеологической основой и поводом для этого праздника у нас послужило объединение Западной и Восточной Беларуси в 1939 году. Это действительно знаковая дата. Мы живем едиными целями, задачами, мы развиваемся. И во времена Советского Союза было сделано очень много для того, чтобы мы стали жить лучше.

Сегодня «МАПИД» – одно из крупнейших строительных предприятий страны. Специализируется на жилищном строительстве. Полностью обеспечиваются железобетонной продукцией собственного производства, используют отечественные материалы.

Леонид Астрейко, генеральный директор ОАО «МАПИД»:

Те технологии, которые сегодня применяются, здесь есть определенные моменты развития, внедрение новых линий, есть кассетное производство, которое мы недавно запустили, позволяет обеспечить качественный выпуск продукции.