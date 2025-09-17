Юрий Фролов пообщался с сотрудниками ОАО «МАПИД» в День народного единства
Единство народа – фундамент, на котором строится будущее Беларуси. Сегодня в нашей стране отмечают один из самых молодых государственных праздников – День народного единства. Традиционно проходят круглые столы, открытые уроки и выставки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Так, помощник Президента – инспектор по Минску Юрий Фролов встретился с трудовым коллективом предприятия «МАПИД».
В важную историческую дату говорили о самобытности белорусского народа и национальной самоидентичности. Наш суверенитет строится на сохранении истории, сплоченности, национальных ценностях. И самое важное – жить в мире, созидании и единстве. Юрий Фролов также посетил цеха строительного предприятия, ознакомился с производством.
Наталья Коваленко, заместитель председателя первичной профсоюзной организации ОАО «МАПИД»:
День народного единства, конечно, мы празднуем в первую очередь и в семье. Для меня очень важен, потому что он вызывает эмоции и чувство гордости о том, что я гражданин Республики Беларусь. Этот праздник носит глубокое историческое значение, мы всегда подчеркиваем ту память поступков предков, которые отстояли право жить в нашей суверенной Беларуси.
Юрий Фролов, помощник президента – инспектор по Минску:
Это молодой праздник в нашей стране. Идеологической основой и поводом для этого праздника у нас послужило объединение Западной и Восточной Беларуси в 1939 году. Это действительно знаковая дата. Мы живем едиными целями, задачами, мы развиваемся. И во времена Советского Союза было сделано очень много для того, чтобы мы стали жить лучше.
Сегодня «МАПИД» – одно из крупнейших строительных предприятий страны. Специализируется на жилищном строительстве. Полностью обеспечиваются железобетонной продукцией собственного производства, используют отечественные материалы.
Леонид Астрейко, генеральный директор ОАО «МАПИД»:
Те технологии, которые сегодня применяются, здесь есть определенные моменты развития, внедрение новых линий, есть кассетное производство, которое мы недавно запустили, позволяет обеспечить качественный выпуск продукции.
На предприятии работают около шести тысяч человек. Качественная продукция – результат общего труда коллектива и применения новых технологий.