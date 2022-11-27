Гостям здесь не рады. Что же на самом деле происходило на саммите ОДКБ в Ереване?

В духе времени и контекста накануне саммита борт с белорусской делегацией приземлился на военном аэродроме Эребуни в непосредственной близости от Еревана. Нас встречали неулыбчивые вооруженные люди, хотя стоило ли ожидать иного от военных страны, которая живет в состоянии конфликтов десятилетия. Впрочем, и транспорт, и локация были выбором белорусской стороны, так что едва ли можно это отнести к каким-то знакам и умыслам, чего не скажешь о произошедшем поздним вечером. О будущем ОДКБ и месте Беларуси в ней. Сюжет в программе «Неделя» на СТВ.

В центре Еревана вспыхнули протесты, негостеприимные лозунги, антироссийские и анти-ОДКБ – армяне громко пытались заявить, что здесь гостям не рады, впрочем, как и членству страны в организации. Но все прекрасно знают, как организовывают саммиты с точки зрения обеспечения порядка и безопасности даже в самых демократических странах, так что волей-неволей закралась мысль о неслучайности перформанса. Добавим к этому финал саммита, когда итоговый меморандум премьер-министр Армении демонстративно отказался подписать. Но это лишь на первый взгляд.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси, кандидат военных наук:

Вопрос о подписании меморандумов – это всего лишь вопрос времени, о чем, в принципе, и сказал Станислав Васильевич Зась. Учтены будут, по всей вероятности, политические моменты, связанные с требованиями армянской стороны, после чего, я уверен, этот меморандум будет подписан. Кроме того, самое главное, что удалось, это, с одной стороны – сохранить лицо Армении, именно в политическом плане. Где Николу Пашиняну была предоставлена возможность демонстративно показать политическую волю своего государства. С другой – решить политические вопросы, связанные с Азербайджаном.

Но закреплено ли на бумаге или нет – куда важнее, что на деле. И здесь факты говорят сами за себя. На встречу к задержавшемуся на час Президенту России Пашинян в аэропорт выдвинулся лично, вдоль дороги кортеж приветствовали люди с триколорами (словно и не было ночных возмущений), да и в целом армянский премьер-министр всюду старался быть рядом с Владимиром Путиным. Вероятно, по-разному пытался донести свои чаяния. Пашинян: в течение 2 лет Армения как минимум 3 раза подверглась агрессии со стороны Азербайджана.