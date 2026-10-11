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Новости по тегу #ОДКБ

Учения ОДКБ «Нерушимое братство» и «Барьер-2026» стартовали в Беларуси
11 октября 2026 10:47

Учения ОДКБ «Нерушимое братство» и «Барьер-2026» стартовали в Беларуси

Что показали учения ОДКБ и какие решения предложит Минский контртеррористический форум? Анонс ток-шоу «По существу»
05 октября 2026 08:01

Что показали учения ОДКБ и какие решения предложит Минский контртеррористический форум? Анонс ток-шоу «По существу»

В Беларусь прибыли участники совместных учений ОДКБ «Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон»
05 октября 2026 07:42

В Беларусь прибыли участники совместных учений ОДКБ «Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон»

Военнослужащие Беларуси принимают участие в специальном учении Коллективных сил ОДКБ «Эшелон-2026»
01 октября 2026 06:16

Военнослужащие Беларуси принимают участие в специальном учении Коллективных сил ОДКБ «Эшелон-2026»

В России стартовали совместные учения сил ОДКБ
28 сентября 2026 13:44

В России стартовали совместные учения сил ОДКБ

Делегация ОДКБ с рабочим визитом посетила пункт пропуска «Брузги»
19 июня 2026 07:14

Делегация ОДКБ с рабочим визитом посетила пункт пропуска «Брузги»

Заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ пройдет в Казани 10 июня
10 июня 2026 05:57

Заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ пройдет в Казани 10 июня

Хренин: вызовы, стоящие перед ОДКБ, требуют способности действовать как единый организм
03 июня 2026 16:46

Хренин: вызовы, стоящие перед ОДКБ, требуют способности действовать как единый организм

Беларусь обеспокоена обстановкой на западных рубежах ОДКБ
26 мая 2026 17:29

Беларусь обеспокоена обстановкой на западных рубежах ОДКБ

Секретари совбезов стран ОДКБ обсудили в Москве меры по нейтрализации вызовов и угроз
26 мая 2026 11:26

Секретари совбезов стран ОДКБ обсудили в Москве меры по нейтрализации вызовов и угроз

15 мая исполняется 34 года с момента подписания Договора о коллективной безопасности
15 мая 2026 17:30

15 мая исполняется 34 года с момента подписания Договора о коллективной безопасности

Единый щит от кибератак – что предложила белорусская сторона на заседании ПА ОДКБ в Москве?
20 апреля 2026 17:02

Единый щит от кибератак – что предложила белорусская сторона на заседании ПА ОДКБ в Москве?