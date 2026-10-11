Новости по тегу #ОДКБ

В них принимают участие военнослужащие из Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
5 октября на площадке общественно-политического ток-шоу «По существу» с разных сторон и при участии разных спикеров будут препарировать сложную архитектуру международной безопасности.
На полигонах контингенты пяти государств отработали применение Коллективных сил в Восточно-Европейском регионе.
На российском полигоне «Чебаркульский» подразделения материально-технического обеспечения отрабатывают совместные действия при локализации приграничного вооруженного конфликта.
На полигоне Чебаркульский состоялась церемония открытия сразу трех учений: «Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон».
Представители ОДКБ посетили пограничные заставы и пункты пропуска на границе не только с Польшей, но и с Литвой. Отмечен высокий уровень организации работы органов пограничной службы Беларуси.
Главы внешнеполитических ведомств обменяются мнениями о состоянии международной и региональной безопасности, оценят текущую обстановку и перспективы развития сотрудничества в рамках организации.
В подмосковном парке «Патриот» прошло заседание Совета министров обороны государств – участников ОДКБ. Повестка, разумеется, с максимальной поправкой на все современные вызовы и актуальную обстановку в регионе.
Форум по международной безопасности проходит в Подмосковье.
Обеспечение стабильности в регионе и реакция на военные угрозы. В Москве прошло заседание Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ. Участие приняла белорусская делегация во главе с Александром Вольфовичем.
В 2026 году председательство в организации перешло к России и акцент сделан на развитии потенциала в условиях многополярного мира, где ответственность за безопасность все чаще распределяется между региональными центрами силы.
В 2026 году Парламентской ассамблее ОДКБ исполняется 20 лет. Все это время шло формирование единого правового пространства. Работа по сближению национальных законодательств в оборонной сфере остается актуальной и сейчас. Это ключевой вопрос нынешней международной встречи в Москве.
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