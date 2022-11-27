Больше не «бумажный тигр». С какой организацией эксперты всё чаще сравнивают ОДКБ?

Александр Лукашенко по очень многим вопросам, повисшим в воздухе, расставил точки над «і» относительно интересов каждой из присутствующих сторон и тех, что должны быть выше. И пожалуй, впервые и прямо не от экспертов и аналитиков, а от очень влиятельного политика прозвучала мысль о взаимосвязи будущего ОДКБ и успешности альянсообразующего государства. О будущем ОДКБ и месте Беларуси в ней. Сюжет в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Чувствую, что мы пришли к единому мнению, что если, не дай бог, рухнет Россия, то под этими обломками наше место. Поэтому мы не только друг друга должны защищать. Скажу, может быть, непопулярно, не обижайтесь. То, что я сказал о сплоченности и солидарности, это меньше надо Беларуси и России. Мы как-нибудь солидаризируемся, мы уже это продемонстрировали в это непростое время. Это больше надо вам. Поэтому не надо сегодня рассуждать, что кто-то победит, не победит в Украине – ОДКБ развалится. Если ОДКБ развалится, это прежде всего для Кыргызстана, Таджикистана, да и Казахстана будет большей трагедией, нежели для Беларуси и России. Поэтому давайте в это трудное время не рушить то, что создавали. Полпути только прошли, создавали, но еще окончательно не создали нашу организацию.

И это заявление, что называется, разорвало медиапространство. Покачнуло его в сторону обсуждения СВО, по крайней мере, российских коллег повестка и итоги ОДКБ, судя по вопросам, вообще перестали интересовать. Все как один находились в поиске ответов о будущем своей страны. И находили их не у Владимира Путина, а у Александра Лукашенко. Хотя он, как известно, не президент России. Лукашенко: «Надо это прекратить. Потому что дальше будет полное уничтожение Украины». Справедливости ради тему мира между Россией и Украиной затрагивали почти все присутствующие лидеры. Отсюда и вытекает пункт номер один в повестке, которую на время председательства в ОДКБ в 2023 году предлагает Беларусь. Недопущение появления новых противоречий и разрешение уже имеющихся. К сожалению, болевые точки есть у всех участников ОДКБ.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси, кандидат военных наук:

Можно прежде всего посмотреть на тот же Казахстан. На мой взгляд, роль этого государства в рамках Договора о коллективной безопасности и в рамках вообще Центрально-Азиатского региона будет только возрастать. Появляется еще один очередной региональный лидер. Многовекторность будет безусловной. Во-первых, вектор. Это, безусловно, Россия, страны ОДКБ. Важнейший вектор. Второй – тюркский союз. Исламский мир во главе с Ираном и прочее. Китай, безусловно, мощнейшее, сильнейшее государство как в экономическом, так и в военном плане. И страны Запада, которые действуют сегодня очень нагло, очень эффективно. И Казахстан, по большому счету, должен лавировать между этими векторами. И свое геополитическое положение он будет использовать. И будет использовать очень эффективно.

Александр Лукашенко отдельно остановился на военно-техническом оснащении сил ОДКБ и необходимости ликвидировать барьеры для принятия быстрых решений. Январь 2022-го показал, что в критических ситуациях, как тогда в Казахстане, нет времени на сборы.

Александр Лукашенко:

Ненормально, когда идет обострение, чуть ли не военный конфликт, а мы сутками это все согласовываем. Поэтому надо здесь нам оперативнее действовать. Оперативность в переброске войск является залогом успеха любой военной либо миротворческой операции.

Одним из главных слов, звучавших на прошедшем саммите, безусловно, можно назвать «синхронизацию», в этом контексте эксперты особенно оценили тезис белорусского лидера об экспертном сообществе и СМИ.

Виталий Романовский, аналитик БИСИ:

У белорусской стороны, в Беларуси есть своя аналитическая школа, которая с готовностью интегрирует, принимает, работает с лучшими достижениями в сфере стратегической аналитики и ее технологического обеспечения. То есть на предстоящих встречах нам есть что предложить партнерам и есть что обсуждать. Вопрос стоит в синхронизации усилий. Если усилия не будут синхронизированы, то какого-то стратегического целеполагания в рамках регионального какого-то единства мы вряд ли добьемся. Имиджевая и не только необходимость сотрудничать и представлять себя активнее на международной арене также среди основных задач для ОДКБ на 2023-й. Как бы ни пытались нам навязать иное.

Александр Лукашенко:

Не очень-то хотят нас воспринимать, особенно наши основные, скажем так, соперники – натовцы. Что бы мы ни предлагали отдельно странам – членам НАТО, коллективному Западу, они так дистанцируются от нас. Но подвижки очень серьезные в рамках ШОС, в рамках СНГ. Да уже нас замечают и руководители европейских государств. Пусть сначала называют нас там какими-то «бумажными тиграми», но раз заметили, значит, мы существуем. И в этом направлении нам предстоит двигаться.

Виталий Романовский:

Я бы провел параллели с ШОС. Некоторое время назад мы слышали, что ШОС по своему организационному и ресурсному потенциалу, именно как организация, вряд ли зарекомендует себя. Это мы слышали в 2016 году, 2017-м, 2018-м. Сейчас мы говорим о другом. Сейчас мы говорим о том, что ШОС становится неотъемлемым элементом глобальной системы межгосударственного взаимодействия. Я полагаю, что параллель с ОДКБ в данном случае уместна. ОДКБ действительно проявила себя в январе. Она имеет организацонно-ресурсный потенциал проявить себя и в дальнейшем. И она в любом случае будет одним из важнейших элементов именно региональной архитектуры обеспечения безопасности.