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MWM: Германия намерена наносить удары по Москве американскими ракетами

28 июля 2025 09:26
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MWM: Германия намерена наносить удары по Москве американскими ракетами-0

В планах Германии – закупка американских крылатых «Томагавк» и «Тайфун», которые способны поражать цели на территории России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Military Watch Magazine.

Такое вооружение позволит наносить удары по территории Москвы. Кроме того, ФРГ расширила свое присутствие, разместив свои части в Литве.

США и ФРГ договорились о развертывании с 2026 года новых противоракетных систем, в том числе SM-6, «Томагавк» и гиперзвуковые ракеты, которые превзойдут нынешние возможности.

Россия подвергает критике эти меры, считая их частью курса НАТО на конфронтацию. Кремль заявляет, что действия альянса угрожают его интересам, и призывает к равному диалогу и отказу от милитаризации Европы.

Фото: pixabay

# Международная политика # Оружие и боеприпасы

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