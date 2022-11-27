«Думаешь, мне нужна война с Россией?» Пранкер представился Макроном и выбил из Дуды шокирующее признание

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ: Я думаю, вы слышали об инциденте, когда пранкеры после попадания ракеты и смерти двух польских фермеров позвонили господину Дуде. Один из них представился Макроном. И вот состоялся диалог. И что важно, Дуда ответил: думаешь, мне нужна война с Россией? Это же, по сути, здравые мысли прозвучали. Я, честно говоря, даже не ожидала такого, потому как все международные эксперты боялись того, что Польша, наоборот, расправит плечи, именно сейчас выдвинет свои претензии Российской Федерации и, может, разразится уже серьезная война.

Дмитрий Суржик, исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного государства: Мы будем немножечко учитывать особенности психологии разных восточноевропейских государств. И тот, кто громко лает, нечасто кусает – есть такая английская поговорка. Поэтому играть на чужой территории в прокси-войну – это одно, а вступать в реальные боевые действия своими конвенциональными силами – это совершенно другое. И здесь опасения у Польши очень-очень велики.

Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы Российской академии наук: Войны не хотим, но мы вместе с Республикой Беларусь к отпору готовы.

Николай Бузин, доктор военных наук:

Соседям нужно жить в мире. Но не каждый сосед любит того, кто рядом. Надеюсь, что в ближайшей перспективе нам удастся найти общий язык с нашими соседями.

Надежда Сасс:

Скажите, а возможно на данный момент наличие диалога либо создание диалога между руководством Республики Беларусь и Польши? Или это уже стена?

Николай Бузин:

Диалог возможен всегда. Для этого необходима обоюдная заинтересованность. Пока ее со стороны Польши нет.