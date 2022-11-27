Прямой эфир

«В Берлине решили промолчать». Может ли польская армия стать первой в Евросоюзе?

27 ноября 2022 18:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:
Насколько экономически Польша может себе позволить иметь сильнейшую армию среди членов Европейского союза? Ведь желание уже очевидно.

«В Берлине решили промолчать». Может ли польская армия стать первой в Евросоюзе?-1

Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы Российской академии наук:
Я действительно доктор экономических наук, это моя в общем-то тема, в том числе военные расходы. Понимаете, какая штука: поляки нашли интересную модель. Получать дотации Европейского союза до 20 % бюджета, а затем на эти дотации закупать у США технику натовских стандартов. То есть условно говоря все, что мы уже слышали сейчас в студии – это закупки на европейские деньги американской и, справедливо было отмечено, очень хорошей, качественной южнокорейской техники. В результате может получиться сильная армия. Но есть нюанс. Все силы, как и бывало многократно в польской истории, брошены на сухопутные войска. Флота в современном понимании у Польши нет. Современная авиация – вещь крайне дорогая. И здесь тоже огромное отставание. И, учитывая то, что почти все запасы советской техники, в том числе техники советских стандартов, произведенной на польских заводах, а таковых было немало построено еще в 1970-е годы, запасы эти исчерпались – ушли в Украину. А замена планируется. Первой армией пока не стать. А что касается Германии, вы знаете, в Берлине решили промолчать по поводу заявлений о том, что польская армия обгонит немецкую. Но молчание Берлина не означает то, что они это не услышали. Они это услышали и, безусловно, сделают выводы.

«В Берлине решили промолчать». Может ли польская армия стать первой в Евросоюзе?-4

Надежда Сасс:
Важно отметить: на данный момент Германия поддерживает стремление Польши в укреплении, видя в этой стране, по сути, буферную зону, отделяющую ее от сферы влияния Российской Федерации. Но в США видят в этом попытку Германии отлежаться на гамаке – именно так выразилось одно из изданий западных. Что вы на это скажете?

«В Берлине решили промолчать». Может ли польская армия стать первой в Евросоюзе?-7

Николай Бузин, доктор военных наук:
Сегодня есть проблема именно в наличии людского ресурса. Людской ресурс, имеющийся в Украине, потихонечку завершается. И тех, кто готов подставить свою голову или отдать жизнь для решения задач Евросоюза, становится все меньше. Сегодня объединенный Запад ищет ту страну, которая готова взять на себя те риски, которые появятся в ближайшее время. И таким агнцем с точки зрения именно людских ресурсов становится Польша. Что касается ремарки о том, что у Польши нет флота, здесь немного другая система. Он ей сегодня и не нужен. Поскольку Польша рассматривается исключительно как страна донор, которая должна стать буферной зоной и понести максимальные издержки в противоборстве с Россией. Но на это идет осознанно польский истеблишмент. Почему? По всей вероятности, ему за это обещаны определенные преференции. Какие? Мы, может, узнаем чуть позже. Поскольку все эти вопросы не любят публичного обсуждения. В условиях, чтобы НАТО не стало стороной конфликта в Украине, готовится очередной таран в лице возможного резерва в рамках армии Польши.

Читайте также:

Как Беларусь мешает планам Польши? Рассказал доктор военных наук

«Думаешь, мне нужна война с Россией?» Пранкер представился Макроном и выбил из Дуды шокирующее признание

Польша готовится к войне? Вот какая ситуация происходит в стране

# Международная политика # Надежда Сасс # Николай Бузин # Николай Межевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Думаешь, мне нужна война с Россией?» Пранкер представился Макроном и выбил из Дуды шокирующее признание
27 ноября 2022 18:06

«Думаешь, мне нужна война с Россией?» Пранкер представился Макроном и выбил из Дуды шокирующее признание

Дзермант: участие Польши в конфликте в Украине выходит за рамки простой помощи
25 ноября 2022 22:02

Дзермант: участие Польши в конфликте в Украине выходит за рамки простой помощи

«Геополитические амбиции Польши ведут Европу к большой войне». Анонс политического ток-шоу на СТВ
25 ноября 2022 10:39

«Геополитические амбиции Польши ведут Европу к большой войне». Анонс политического ток-шоу на СТВ