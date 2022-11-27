«В Берлине решили промолчать». Может ли польская армия стать первой в Евросоюзе?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Насколько экономически Польша может себе позволить иметь сильнейшую армию среди членов Европейского союза? Ведь желание уже очевидно.

Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы Российской академии наук:

Я действительно доктор экономических наук, это моя в общем-то тема, в том числе военные расходы. Понимаете, какая штука: поляки нашли интересную модель. Получать дотации Европейского союза до 20 % бюджета, а затем на эти дотации закупать у США технику натовских стандартов. То есть условно говоря все, что мы уже слышали сейчас в студии – это закупки на европейские деньги американской и, справедливо было отмечено, очень хорошей, качественной южнокорейской техники. В результате может получиться сильная армия. Но есть нюанс. Все силы, как и бывало многократно в польской истории, брошены на сухопутные войска. Флота в современном понимании у Польши нет. Современная авиация – вещь крайне дорогая. И здесь тоже огромное отставание. И, учитывая то, что почти все запасы советской техники, в том числе техники советских стандартов, произведенной на польских заводах, а таковых было немало построено еще в 1970-е годы, запасы эти исчерпались – ушли в Украину. А замена планируется. Первой армией пока не стать. А что касается Германии, вы знаете, в Берлине решили промолчать по поводу заявлений о том, что польская армия обгонит немецкую. Но молчание Берлина не означает то, что они это не услышали. Они это услышали и, безусловно, сделают выводы.

Надежда Сасс:

Важно отметить: на данный момент Германия поддерживает стремление Польши в укреплении, видя в этой стране, по сути, буферную зону, отделяющую ее от сферы влияния Российской Федерации. Но в США видят в этом попытку Германии отлежаться на гамаке – именно так выразилось одно из изданий западных. Что вы на это скажете?