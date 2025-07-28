«Зенит» не смог удержать победу над «Рубином» в чемпионате РФ

«Зенит» во 2-м туре РПЛ сыграл вничью с «Рубином», пропустив победу после перевеса в счете 2:0. Об этом пишет ТАСС.

В матче отсутствовали несколько основных игроков, но в стартовом составе появился новичок Жерсон.

Голы от Андрея Мостового и Матео Кассьера обеспечили удобный счет, но после большого перерыва «Рубин» сравнял счет благодаря голам Вердина Ходжа и Мирлинду Даку

Наставник «Зенита» Сергей Семак назвал ключевым моментом неудачное начала второго тайма. Команда набрала в двух турах четыре очка и занимает шестое месте. В следующем матче она сыграет с ЦСКА, а «Рубин» – с «Сочи».

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