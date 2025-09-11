«Мы здесь ничего не прячем» – Лукашенко обозначил темы белорусско-американских переговоров

Белорусско-американские отношения стали темой разговора Президента Беларуси и заместителя спецпредставителя Президента США, который прибыл в Минск по поручению главы Белого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На повестке – ряд вопросов, которые могли бы улучшить взаимодействие между нашими странами. Но и для Минска, и для Вашингтона важно сейчас стабилизировать обстановку в регионе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уважаемые друзья, я сегодня предлагаю обсудить ряд вопросов, к которым мы подступались не единожды. Во-первых, это весь комплекс белорусско-американских отношений. Я предлагаю также искренне коснуться вопросов ситуации мира в контексте интересов Соединенных Штатов Америки и Беларуси. Никуда не уйдем от вопроса войны и мира.

Ну и, Джон, слушая недавно Трампа, я так понял, с вашей подачи, скорее всего, его очень волнуют вопросы, как он сказал, «заложников» или как там, политзаключенных и еще чего-то? Заложников? Я не против давайте обсудим и эту тему глобально. Еще это важно почему? Потому, что в Европе, и особенно наши беглые, как мы их называем, они так хотят примазаться к этой теме! Ну, Крис, ты это хорошо знаешь, я хорошо информирован, ты с ними переговоры ведешь и с нами – ради бога.

Это ваше дело, с кем вести переговоры, но в связи с тем, что много здесь всякой фальши, я думаю, что нам стоит обсудить эту тему, затронуть ее, и я вам выскажу свою позицию. Она всем в Беларуси известна. Мы абсолютно не сторонники того, чтобы эти люди находились в исправительных колониях, тем более они не за политику осуждены. У нас статей таких нет в Уголовном кодексе. Если Дональду интересно (наверное, не очень), мы можем по каждому человеку представить суть его правонарушений и преступлений.

Но я готов обсудить эту тему, и если Дональд настаивает на том, что он готов забрать к себе этих всех освобожденных – господь с вами, давайте попробуем выработать глобальную сделку, как любит господин Трамп, большую сделку. Он это так называет. Поэтому откровенно говорю, что мы здесь ничего не прячем, давайте и этот вопрос обсудим, хоть он для меня абсолютно не главный, да и для вас, наверное, тоже хватает в мире проблем.

И следующий вопрос, который важнейший, – это экономика. Думаю, есть интересы у вас к Беларуси и через Беларусь к России в области экономики. Естественно, у нас большой интерес к вашей глобальной стране в плане экономики. Вот, примерно, тот комплекс вопросов, которые я вижу, мы можем их обсудить, и более мелкие вопросы в контексте этих крупных, глобальных вопросов.