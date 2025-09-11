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Лукашенко о помиловании: если будет хоть малейшая возможность к освобождению отдельных людей – пожалуйста

11 сентября 2025 17:56
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О деталях встречи Александра Лукашенко с представителем президента США Джоном Коулом. Длительность, а это около 5 часов, и тональность переговоров, безусловно, подтверждение того, что диалог Минска и Вашингтона продолжается и, что важно, это диалог в конструктивном русле, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь важно подчеркнуть системность и последовательность шагов. Прошлая такая встреча состоялась в июне. Важным моментом стал недавний диалог на высшем политическом уровне – телефонный разговор глав государств в день саммита на Аляске. И вот, наконец, очередной раунд – минский.

В интересы Беларуси, как говорил сам Президент, не входит удерживать на нашей территории тех, кто не согласен здесь жить и работать, соблюдая законы. Потому если есть места в мире, где таких людей готовы были бы принять, то при соблюдении определенных условий мы не видим препятствий.

Лукашенко о помиловании: если будет хоть малейшая возможность к освобождению отдельных людей – пожалуйста-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все остальные вопросы, которые, в том числе, Трампу подсовывают, подкидывают, как и последний вопрос, мы готовы на эту тему разговаривать. Тем более, американцы занимают конструктивную позицию. Очень конструктивную позицию по так называемым политзаключенным. Нам ни политзаключенные, ни вообще заключенные не нужны. Ну и американцы, ты слышал, это понимают. Обращаются к ним люди, родители и так далее. Они реагируют на это. Мы их слышим, с удовольствием разговариваем на эту тему. И если будет хоть малейшая возможность к освобождению отдельных людей, тем более они их забирают туда в Европу или куда-то, пожалуйста.

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# Государственная политика # Международная политика # Александр Лукашенко # Беларусь-США

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