Лукашенко о помиловании: если будет хоть малейшая возможность к освобождению отдельных людей – пожалуйста

О деталях встречи Александра Лукашенко с представителем президента США Джоном Коулом. Длительность, а это около 5 часов, и тональность переговоров, безусловно, подтверждение того, что диалог Минска и Вашингтона продолжается и, что важно, это диалог в конструктивном русле, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь важно подчеркнуть системность и последовательность шагов. Прошлая такая встреча состоялась в июне. Важным моментом стал недавний диалог на высшем политическом уровне – телефонный разговор глав государств в день саммита на Аляске. И вот, наконец, очередной раунд – минский.

В интересы Беларуси, как говорил сам Президент, не входит удерживать на нашей территории тех, кто не согласен здесь жить и работать, соблюдая законы. Потому если есть места в мире, где таких людей готовы были бы принять, то при соблюдении определенных условий мы не видим препятствий.