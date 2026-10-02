Новости по тегу #Беларусь-США

«Он не прячется за дипломатическими формулировками».
«Я искренне горд за своего лидера. Только он на этой планете может так разговаривать с американцами. Если другие падают ниц и целуют ковбойские сапоги – Батька говорит конкретно».
Об этом заявил журналистам спецпосланник США по Беларуси Джон Коул.
«Потому что нет такой статьи в нашем законодательстве», – добавил Президент.
Президент встретился со спецпосланником Трампа.
Беларусь готова как к малым, так и к большим сделкам, но исключительно в собственных интересах.
Как было отмечено в ходе доклада, белорусско-американские отношения носят устойчивый и регулярный характер. Диалог стороны характеризуют как открытый, доброжелательный и предметный.
Александр Лукашенко принял с докладом постоянного представителя Беларуси в Организации Объединенных Наций Валентина Рыбакова.
Александр Лукашенко пожелал Дональду Трампу и каждому гражданину США мира, счастья и процветания.
Глава государства встретился с самых известным протестантом Атлантики. Должность у него такая президент и генеральный директор Евангелистской ассоциации Билли Грэма.
Разговор с Франклином Грэмом получился обстоятельным. В центре внимания – международное взаимодействие, гуманитарная повестка и роль религии в укреплении мира.
Президент хорошо относится к Трампу, но при этом не перестает его критиковать. Что должно быть в «большой сделке» и когда Лукашенко и Трамп смогут пожать друг другу руки?
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