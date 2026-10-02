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Новости по тегу #Беларусь-США

Лукашенко: благодарен Трампу за то, что он открыто обнажил политику Запада
02 октября 2026 17:02

Лукашенко: благодарен Трампу за то, что он открыто обнажил политику Запада

Азаренок: позорище какое – США, гегемон, сверхдержава, а бабки маленькой Беларуси задолжали
16 сентября 2026 18:26

Азаренок: позорище какое – США, гегемон, сверхдержава, а бабки маленькой Беларуси задолжали

Джон Коул: США снимут санкции с двух белорусских компаний
16 сентября 2026 10:50

Джон Коул: США снимут санкции с двух белорусских компаний

Лукашенко: никаких «политзаключенных» в Беларуси нет
15 сентября 2026 13:31

Лукашенко: никаких «политзаключенных» в Беларуси нет

Беларусь открыта к честному диалогу с США – Лукашенко
15 сентября 2026 10:40

Беларусь открыта к честному диалогу с США – Лукашенко

Лукашенко встретился со спецпосланником Трампа
15 сентября 2026 10:33

Лукашенко встретился со спецпосланником Трампа

Рыбаков заявил о наличии «определенных предложений» со стороны США в адрес Беларуси
28 июля 2026 13:57

Рыбаков заявил о наличии «определенных предложений» со стороны США в адрес Беларуси

Беларусь намерена придерживаться открытой позиции и не юлить в отношениях с США – Лукашенко
28 июля 2026 11:14

Беларусь намерена придерживаться открытой позиции и не юлить в отношениях с США – Лукашенко

Лукашенко поздравил Трампа с 250-летием независимости США
04 июля 2026 07:44

Лукашенко поздравил Трампа с 250-летием независимости США

Протестанты Беларуси и гуманитарная помощь США. Подробности встречи Лукашенко с Франклином Грэмом
15 мая 2026 17:40

Протестанты Беларуси и гуманитарная помощь США. Подробности встречи Лукашенко с Франклином Грэмом

Лукашенко: две трети всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают США
15 мая 2026 16:55

Лукашенко: две трети всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают США

Лукашенко рассказал, когда готов встретиться с Трампом и заключить «большую сделку»
19 апреля 2026 10:54

Лукашенко рассказал, когда готов встретиться с Трампом и заключить «большую сделку»