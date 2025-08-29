Лукашенко поделился подробностями беседы с лидером США

ШОС – это площадка, где лидеры могут обсудить и двустороннюю повестку при личной встрече. Организация официальных визитов занимает на порядок больше времени. А зачастую есть вопросы, обсуждение которых откладывать нельзя. Беларуси ввиду своего географического положения это хорошо известно. К слову, о нахождении нашей страны на стыке высказался и Дональд Трамп – Александр Лукашенко поделился подробностями телефонных переговоров с американским лидером.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В мире нет такой страны, как мы, которая бы находилась в таком сложном положении. Когда мы разговаривали с Дональдом в последний раз, это был длительный разговор для перелета в самолете. 35 минут мы где-то обсуждали некоторые проблемы, и когда мы говорили… Он, наверное, не был настроен на такой разговор, но мы заговорились и он мне обронил такую фразу: «Я тебе желаю успехов, твоя страна находится в таком сложном месте. И в такой сложный период, что справиться с этим может только сильный лидер».

Что касается украинской повестки, Президент положительно оценивает состоявшиеся на Аляске переговоры. Александр Лукашенко не согласен с высказываниями о том, что Трамп «подставился» и проиграл на этом саммите. Америка в данном конфликте – посредник. И руководитель Белого дома сделал главное – понял позицию России и донес ее до Украины.