Когда появится посольство США в Минске – рассказал Коул

И о деталях встречи Александра Лукашенко с представителем Президента США Джоном Коулом. Длительность, а это около 5 часов, и тональность переговоров, безусловно, подтверждение того, что диалог Минска и Вашингтона продолжается и, что важно, это диалог к конструктивном русле, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь важно подчеркнуть системность и последовательность шагов. Прошлая такая встреча состоялась в июне. Важным моментом стал недавний диалог на высшем политическом уровне – телефонный разговор глав государств в день саммита на Аляске. И вот наконец очередной раунд – минский.

Что снятие санкций с национального авиаперевозчика даст рядовому белорусу, покажет время, но, похоже, быстрее, чем появится рейс Минск-Вашингтон, будет сделан следующий шаг навстречу друг другу.