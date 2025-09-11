Когда появится посольство США в Минске – рассказал Коул

И о деталях встречи Александра Лукашенко с представителем Президента США Джоном Коулом. Длительность, а это около 5 часов, и тональность переговоров, безусловно, подтверждение того, что диалог Минска и Вашингтона продолжается и, что важно, это диалог к конструктивном русле, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь важно подчеркнуть системность и последовательность шагов. Прошлая такая встреча состоялась в июне. Важным моментом стал недавний диалог на высшем политическом уровне – телефонный разговор глав государств в день саммита на Аляске. И вот наконец очередной раунд – минский.
Что снятие санкций с национального авиаперевозчика даст рядовому белорусу, покажет время, но, похоже, быстрее, чем появится рейс Минск-Вашингтон, будет сделан следующий шаг навстречу друг другу.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Если отношения предстоит нормализовать, какой следующий шаг?
Джон Коул, заместитель спецпредставителя Президента США:
Отношения я бы характеризовал так: хорошие, но не прекрасные. И еще можно сделать очень много для того, чтобы эти отношения дали нормализовать, улучшать и так далее. Мы хотим возвратить наше посольство в Минск. Мы хотим, чтобы между нашими странами развивались экономические отношения, развивалась торговля. Если какие-то расхождения и разногласия между нашими странами есть, то пусть они остаются где-то внизу, их не надо вытаскивать на поверхность. Мы готовы, и Президент Трамп готов сделать все для того, чтобы наши взаимоотношения нормализовать окончательно.
– Возвращение посольства – это вопрос ближайшей перспективы. Может быть, какие-то сроки уже можно озвучить?
– Я не готов вам какие-то сроки назвать, потому что это процесс сейчас, это процесс переговоров. Я знаю, что мы хотим, чтобы посольство вернулось. Я знаю, что оно вернется. Это вопрос близкого будущего. Мы хотим иметь посла, мы хотим иметь полный состав посольства здесь, и мы будем работать над этим.
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