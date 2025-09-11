МИД Беларуси решительно осуждает действия властей Польши и Латвии по закрытию воздушного пространства

Министерство иностранных дел Беларуси решительно осуждает действия властей Польши и Латвии по фактическому закрытию воздушного пространства вдоль границы с нашей страной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как заявили в ведомстве, эти меры дискриминационные, а озвученные угрозы надуманные.

В МИД подчеркивают абсурдность ситуации на фоне отмены США санкций против белорусской авиакомпании «Белавиа». По мнению Минска, решения Варшавы и Риги нанесут существенный ущерб самому Европейскому союзу и его деловым партнерам и только прибавят трудностей к и без того непростой ситуации в международных перевозках. Это, как ожидается, приведет к дальнейшему углублению самоизоляции ЕС.

Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:

Кроме того, вынужденное удлинение маршрутов авиапериозчиками вызовет значительное увеличение углеродных выбросов, что прямо противоречит заявленным ЕС целям по переходу к зеленой экономике. Республика Беларусь неизменно остается донором безопасности в Европейском регионе. Недавний факт оперативного взаимодействия белорусских сил ПВО с аналогичными структурами Польши и Литвы в очередной раз подтверждает реальный вклад нашей страны в поддержание безопасности и укрепление доверия в Европе. Именно к такому ответственному и конструктивному взаимодействию в интересах мира и безопасности Минск терпеливо призывает европейских партнеров.

Напомним, о решении Варшавы закрыть воздушное пространство вдоль восточных границ заявили 11 сентября в оперативном командовании военных сил Польши. Речь идет о воздушном пространстве вблизи Беларуси и Украины. Ограничения будут действовать до 9 декабря. Военным летательным аппаратам и гражданским беспилотникам полеты запрещены круглосуточно. Известно, что решение принято на фоне вчерашнего инцидента. В ночь на 10 сентября польские власти зафиксировали над территорией страны 19 дронов.

Недолго пришлось ждать заявлений и от Прибалтики. Латвия закрывает воздушное пространство над границей с Беларусью и Россией. Запрет вступил в силу более часа назад и будет действовать как минимум до 18 сентября, с возможностью продления. Хочется отметить интересный факт. В латвийском Министерстве обороны заявили, что прямой угрозы Латвии нет, но необходимы превентивные меры. Более того, под этот шумок военное ведомство даже выпросило дополнительные 45 миллионов евро на укрепление ПВО и боеспособности армии.

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