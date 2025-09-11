Рыбаков: снятие США санкций с «Белавиа» показывает Евросоюзу, что надо просто разговаривать

О деталях встречи Александра Лукашенко с представителем президента США Джоном Коулом. Длительность, а это около 5 часов, и тональность переговоров, безусловно, подтверждение того, что диалог Минска и Вашингтона продолжается и, что важно, это диалог в конструктивном русле, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь важно подчеркнуть системность и последовательность шагов. Прошлая такая встреча состоялась в июне. Важным моментом стал недавний диалог на высшем политическом уровне – телефонный разговор глав государств в день саммита на Аляске. И вот, наконец, очередной раунд – минский.

И в подтверждении этих слов, как сообщила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт, из принципов гуманизма помилованы 52 заключенных. В их числе лидеры и участники экстремистских, террористических организаций, участники массовых беспорядков, представители экстремистских и деструктивных СМИ. Но эти вопросы даже не в тройке первостепенных задач для решения белорусской и американской стороной.