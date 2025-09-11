Рыбаков: снятие США санкций с «Белавиа» показывает Евросоюзу, что надо просто разговаривать

О деталях встречи Александра Лукашенко с представителем президента США Джоном Коулом. Длительность, а это около 5 часов, и тональность переговоров, безусловно, подтверждение того, что диалог Минска и Вашингтона продолжается и, что важно, это диалог в конструктивном русле, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь важно подчеркнуть системность и последовательность шагов. Прошлая такая встреча состоялась в июне. Важным моментом стал недавний диалог на высшем политическом уровне – телефонный разговор глав государств в день саммита на Аляске. И вот, наконец, очередной раунд – минский.
И в подтверждении этих слов, как сообщила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт, из принципов гуманизма помилованы 52 заключенных. В их числе лидеры и участники экстремистских, террористических организаций, участники массовых беспорядков, представители экстремистских и деструктивных СМИ. Но эти вопросы даже не в тройке первостепенных задач для решения белорусской и американской стороной.
Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси в ООН:
Разумеется, нет. Как говорит Президент, это вопрос пятого или шестого порядка. У нас ведь ввиду странной неправильной политики прежней администрации Соединенных Штатов накопился ряд вопросов санкционного характера. Вопросов, которые мешают нам реально, блокируют развитие и политических, и экономических, и торговых отношений, и отношений в любой другой сфере. Ну вот первый шаг американской стороной в этом направлении сделан. Принято решение и объявлено об этом, о снятии санкций с «Белавиа» – это небольшая часть того, что нам еще предстоит решить в ближайшем, я надеюсь, будущем. Но этот шаг важный, он показывает всем, в первую очередь нашим соседям, Евросоюзу о том, что надо просто разговаривать, надо вести диалог, надо вопросы, накопившиеся, пытаться решать так, чтобы решения эти были приемлемы для всех сторон.
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