Лукашенко: мы в ближайшее время узнаем, кому нужна война в Украине

И о деталях встречи Александра Лукашенко с представителем Президента США Джоном Коулом. Длительность, а это около 5 часов, и тональность переговоров, безусловно, подтверждение того, что диалог Минска и Вашингтона продолжается и, что важно, это диалог к конструктивном русле, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь важно подчеркнуть системность и последовательность шагов. Прошлая такая встреча состоялась в июне. Важным моментом стал недавний диалог на высшем политическом уровне – телефонный разговор глав государств в день саммита на Аляске. И вот наконец очередной раунд – минский.

Наши соседи – не только Украинцы. И в костер нестабильности в регионе активно подбрасывает дровишки Польша. Пока на информационном поле, но только потому, что на их выходки мы реагируем, сохраняя самообладание. Это было бы неплохо понимать Варшаве. Глава государства прокомментировал вчерашний инцидент с залетом беспилотников на польскую территорию.