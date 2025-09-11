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Лукашенко: мы в ближайшее время узнаем, кому нужна война в Украине

11 сентября 2025 17:14
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И о деталях встречи Александра Лукашенко с представителем Президента США Джоном Коулом. Длительность, а это около 5 часов, и тональность переговоров, безусловно, подтверждение того, что диалог Минска и Вашингтона продолжается и, что важно, это диалог к конструктивном русле, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь важно подчеркнуть системность и последовательность шагов. Прошлая такая встреча состоялась в июне. Важным моментом стал недавний диалог на высшем политическом уровне – телефонный разговор глав государств в день саммита на Аляске. И вот наконец очередной раунд – минский.

Наши соседи – не только Украинцы. И в костер нестабильности в регионе активно подбрасывает дровишки Польша. Пока на информационном поле, но только потому, что на их выходки мы реагируем, сохраняя самообладание. Это было бы неплохо понимать Варшаве. Глава государства прокомментировал вчерашний инцидент с залетом беспилотников на польскую территорию.

Лукашенко: мы в ближайшее время узнаем, кому нужна война в Украине-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наше дело – защитить страну. Американцы должны знать о нашей позиции и не упрекать нас в том, в чем мы, в общем-то, не виноваты. Я Трампу в разговоре сказал: мы союзники России. И этим все сказано. Он сказал: я понимаю. Американцы это понимают, находясь на тысячах километров от зоны конфликта, но никак не могут понять наши соседи, в том числе братская нам Украина. Как будто вот кому-то эта война нужна. Конфигурация вырисовывается, мы в ближайшее время узнаем, кому эта война нужна, но мы должны работать на мир. Это главное.

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# Александр Лукашенко # Международная политика # Беларусь-США # Беларусь-Польша

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