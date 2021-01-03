«Здравия желаем, товарищ главнокомандующий». Вот как ОМОН встречал Александра Лукашенко

Новости Беларуси. Общий долг перед нынешним и будущими поколениями – сохранить страну, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Общий долг перед нынешним и будущими поколениями – сохранить страну, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Накануне Нового года Президент посетил столичный отряд милиции особого назначения. В самой этой формулировке – «особого назначения» – заложены и те непростые, нестандартные, сложные, а порой и весьма опасные задачи, которые стоят перед этими людьми. А потому случайных или непрофессионалов здесь просто не может быть по определению.
Здесь же представители всех силовых ведомств страны. Материал Евгения Пустового.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Время выбрало их, и они оправдали свое звание. Здесь представители большинства силовых структур страны. Но в сознании большинства людей – все они ОМОН.
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– Мы рады приветствовать вас на базе отряда милиции особого назначения. И в знак признательности примите этот букет.
– Спасибо, девчата. Вы тоже с омоновцами тут воюете?
– Так точно.
– Спасибо, девочки.
– Спасибо.
Подробности смотрите в видеоматериале.
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