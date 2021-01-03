О зарплатах педагогов, нехватке детских садов и вступительной кампании – 2021. Рассказывает Игорь Карпенко

Новости Беларуси. На неделе мы много рассказывали о новогодней акции «Наши дети». Марафон добрых дел не обошел стороной и учащихся закрытых школ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вот и министр образования Игорь Карпенко перед Новым годом приехал в спецучилище в деревне Кривичи в Нарочанском крае. Здесь получают специальность полсотни подростков (читайте здесь). И кроме подарков и внимания тем, кто в этом особенно нуждается, есть место любопытной традиции – сыграть в шахматы с министром. Так было в этот раз. Но перед турниром – партия с нашим корреспондентом Евгением Поболовцом. А по ходу – разговор о будущей вступительной кампании, новом Кодексе об образовании, а также о том, когда и на сколько вырастут зарплаты педагогов. Евгений Поболовец, ведущий СТВ:

Вопросов много. Завершился 2020 год. Каковы главные его итоги для сферы образования? 2020 год был непростой с точки зрения организации образовательного процесса в условиях пандемии

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

Год был, конечно, непростой с точки зрения даже организации образовательного процесса в условиях пандемии. Мы действительно столкнулись с серьезными вопросами. Если, допустим, система высшего образования была больше готова к условиям дистанционного образования, дистанционного обучения, поскольку там были наработаны мощнейшие учебно-методические комплексы, то, конечно, средняя школа оказалась в достаточно сложной ситуации. «Дистанционная форма образования, особенно в средней школе, не заменит классно-урочную систему» Надо сказать, что прошлый учебный год мы все-таки завершили достойно, потому что наши педагоги, как всегда, проявили образцы творчества, инициативы, где-то мы их поддержали своими методическими рекомендациями и теми принципиально важными решениями, которые необходимо было принять для того, чтобы внедрить дистанционные формы образования. Сразу хочу подчеркнуть, что сегодня дистанционная форма образования, особенно в средней школе, не заменит классно-урочную систему. Самый главный итог – то, что мы обещали: с января мы начнем в тестовом режиме вот эту единую образовательную платформу дистанционную для общего среднего образования. Она будет работать пока в тестовом режиме. Создавалась она при активном участии самих учителей, это лучшие их наработки. В перспективе мы эту образовательную платформу, которая создана, та основа, должны ее отточить с точки зрения каких-то единых требований и подходов. «Мы завершили достаточно длительный марафон обновления Кодекса об образовании»

Еще очень важный, на мой взгляд, итог – мы завершили достаточно длительный марафон обновления Кодекса об образовании. И сегодня я могу вам первым сказать, что Кодекс внесен в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь, и фактически с января начнется кропотливая работа по подготовке его рассмотрения в первом чтении. Некоторые статьи Кодекса вступали в противоречие с реалиями системы образования. Например, в старой редакции Кодекса не записана норма о возможности дистанционного образования в общем среднем образовании. Но это же не значит, что мы должны были сидеть и ждать, пока не внесем изменения в законодательный акт, и никак не организовывать эту работу. Поэтому мы вынуждены были эту работу организовывать. Сегодня Кодекс просто ответит на реалии современного дня. И мы убрали некоторые положения, которые, на наш взгляд, может быть, тормозили дальнейшее движение системы образования. То есть убрали какие-то вещи на уровень подзаконодательных актов, что позволит нам гораздо быстрее внедрять новации в образовательный процесс и инновационные методики. Евгений Поболовец:

Можете привести пример? Игорь Карпенко:

Все мы сталкиваемся с тем, что приходит студент учиться на какую-то специальность, а тут вдруг в течение нескольких лет происходят существенные изменения в содержании каких-то наук: какие-то новые открытия, новые технологии появились и так далее. И надо было бы дать, а он учится еще по этой программе. В лучшем случае новый набор студентов начинает учиться уже по новой программе, а иногда нужно внести изменения в программу обучения действующую и подготовить выпускника к выпуску уже по каким-то новым критериям и новым компетенциям. В новую редакцию Кодекса заложили понятие «примерный учебный план». Мы хотим уйти от типового

Мы в новую редакцию Кодекса заложили такое понятие, как примерный учебный план. То есть мы хотим уйти от типового. Примерный учебный план позволит вузу более гибко реагировать на потребности и рынка труда, и работодателя непосредственно, учитывая те современные технологии, которые развиваются. Евгений Поболовец:

Коль уже затронули тему вузов, у меня такой вопрос. Александр Лукашенко еще летом поручил разработать новые правила поступления в вузы. Дословно это звучало так: «При отборе в вуз приемной комиссии необходимо видеть человека, а не только и, может быть, не столько результат тестирования». Александр Лукашенко: министр был прав – во время поступления с глазу на глаз надо видеть человека Что и как изменится к началу вступительной кампании 2021 года? Вступительная кампания – 2021 существенно не изменится. Могут поменяться подходы к приему на целевую подготовку специалистов Игорь Карпенко:

Давайте сразу успокоим наших телезрителей: вступительная кампания 2021 года, которая фактически начнется с объявления цифр приема на конкретные специальности (они должны быть обозначены до 1 апреля 2021 года), существенно не изменится. Для того чтобы вносить новации, нужно время, чтобы абитуриент смог сориентироваться и подготовиться. Для этой кампании у нас уже нет времени. Единственное, что может измениться в этой кампании, это подходы к приему на целевую подготовку специалистов. Мы хотим немножко расширить возможности для получения целевой подготовки на наиболее востребованные специальности для нашей экономики. Например, медицинские специальности хотели бы расширить, сельскохозяйственные некоторые специальности, технико-технологические некоторые специальности и так далее.

Относительно изменений правил приема – действительно, эта работа ведется. Мы анонсировали: уже в начале этого учебного года возможны изменения и в правила текущей аттестации в системе общего среднего образования, и попытка проведения так называемого национального экзамена в виде совмещения экзаменов в школе с централизованным тестированием хотя бы по двум предметам – это язык по выбору и математика. «Рассматриваем возможность при поступлении в вуз сдавать внутренний экзамен по профильному предмету» Кроме этого, мы рассматриваем возможность при поступлении в высшее учебное заведение сдавать внутренний экзамен по профильному предмету. Но эта работа пока находится в стадии анализа, в стадии серьезной проработки. В ближайшее время мы должны доложить по выполнению этого поручения главе государства. Скорее всего, состоится большое совещание, где будут либо приняты, либо не приняты эти подходы, либо будет предложено доработать эти подходы, но во всяком случае предварительную работу мы уже провели. Когда эти изменения будут приняты, нам потребуется 1,5-2 года, чтобы их внедрить в образовательный процесс и обеспечить соответствующее методическое сопровождение. Евгений Поболовец:

Много говорится в последнее время про индивидуальный подход к каждому ученику. Я по своему школьному опыту помню, что далеко не все родители адекватно воспринимают оценки, которые выставляются их детям. Где-то считают, что учитель может быть предвзят, может быть, специально занижает оценки, а другим, наоборот, завышает. Отсюда у меня два вопроса. Во-первых, как это сейчас работает? Речь об индивидуальном подходе к ученику – как это должно работать в теории? Во-вторых, насколько теория сейчас расходится с практикой?

Игорь Карпенко:

Любая оценка субъективна, но стремиться к тому, чтобы оценка показывала реальный результат, качество, мы должны. Для этого мы, во-первых, вошли в международную программу PISA и участвуем в исследовании качества образования, общего среднего образования в нашей стране. Соответственно, выстраивается рейтинг нашей страны по вопросам образования в мировом образовательном пространстве. Вы знаете, что мы проходили такое исследование. Кстати, в 2020 году мы получили результаты этого исследования. Результаты показали, что мы фактически находимся чуть выше среднего уровня – это неплохой результат, по нашему мнению, потому что мы впервые участвовали в таком исследовании. «Мы ввели систему министерских контрольных» Кроме этого, мы ввели систему министерских контрольных. Это так называемые независимые срезы. В первую очередь они делаются для того, чтобы даже сам педагогический коллектив, получив результаты той оценки, сравнил с теми результатами, которые они выставили своим учащимся. Кстати, первый такой министерский срез, который проходил два года назад по математике, показал, что 60 % школьников не подтвердили свои оценки по математике. Евгений Поболовец:

Про образовательный процесс поговорили. Давайте затронем вопрос инфраструктуры. На неделе четыре детских сада открылись в Минском районе. У меня от частного к общему вопрос – про детские сады, про школу, в принципе про учреждения образования. Как много их у нас открывается каждый год и какие планы на ближайшее время? Мест в детсадах хватает под то количество детского населения, которое в нашей стране есть. Проблемы возникают в новых микрорайонах

Игорь Карпенко:

Вы затронули такую тему, которая тоже у всех на устах – детские сады. Периодически слышно про нехватку мест и так далее. Это так и не так. Чтобы вы глобально понимали, общее количество детских садов и мест в них хватает под то количество детского населения, которое в нашей стране есть. К примеру, по нашим сведениям, сегодня порядка 21 тысячи мест в детских садах у нас вакантны. Но где эти детские сады? Сельская местность, где-то в маленьких городках, где-то там, где они менее востребованы, где чуть меньше население и прирост этого населения. А проблемы возникают в новых микрорайонах и все больше за счет внутренней миграции. Поэтому должны понимать, что у нас нехватка мест в детских садах шаговой доступности. А вообще, государство делает много в этом направлении. За пятилетку – с 2015 по 2020 годы – в стране построены 82 детских сада. Мы обеспечили почти 16 тысяч мест дополнительных в детских садах. В планах дальнейшее строительство детских садов. Мы планируем развивать сеть детских садов во встроенных помещениях. Евгений Поболовец:

Естественно, мы не можем не поговорить про учителей и преподавателей. Порадуйте, когда у них запланированы повышения зарплат и на сколько? Есть программа планомерного повышения заработной платы всем категориям педагогических работников