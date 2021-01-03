Потерял родителей, неделю пролежал в коме. История 13-летнего Захара, чью жизнь 2020-й поделил на «до» и «после»

Новости Беларуси. Герой нашего сюжета в своем юном возрасте пережил серьезное потрясение, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Историю Захара Халимончика мы могли бы и не узнать, если бы не один из наших предновогодних эфиров. Об акции «Наши дети» тогда услышали знакомые Захара, в результате его, как и тысяч детей по всей стране, ожидал настоящий новогодний сюрприз.

Игорь Позняк, СТВ:

Татьяна Алексеевна, есть дети с совершенно особенной судьбой, которые в новогодние дни ждут наших подарков и, конечно же, ваших подарков. Что вы приготовили? Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Мы, как и все небезучастные люди, наши организации – такая традиция существует уже много лет – с нашими коллективами, с нашими предприятиями с большим удовольствием примкнули к акции «Наши дети» (подробнее читайте здесь).

После этого предпраздничного эфира на горячую линию СТВ поступил звонок. О мальчике, которому в 2020-м довелось пережить потерю родителей, рассказала бабушка его друга. И вот председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина уже в гостях у Захара с подарками.

Сладкие подарки чтобы были.

Искреннее общение и поддержка 13-летнему Захару сейчас нужны как никогда. 2020 год поделил жизнь парня на «до» и «после». В той роковой аварии погибли его родители. На дорогу выскочил лось, и водители не справились с управлением. Сам Захар попал в больницу с тяжелыми травмами.

Захар Халимончик:

Неделю я пролежал в коме, потом вышел из комы, неделю пролежал в реанимации. Потом две недели пролежал в детском отделении. Меня выписали. Потом меня (месяц назад где-то) забрали опять туда – посмотрели, сняли гипс, спицы и обратно сюда уже завезли. 12 января я опять туда поеду.

Сейчас семья Захара – это бабушка с дедушкой. Реабилитация еще не завершена. Но он мужественно бодрится и показывает шрамы. Сарказма парню, конечно, не занимать. Впрочем, у Татьяны Алексеевны у самой два сына, так что беседа завязалась живая.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Замечательный парень, как-то поддержали его. Хочется, чтобы настроение в преддверии новогодних праздников было у всех хорошее и отличное. Причем на самом деле отличное, чтобы энергетика наша перешла и в эту семью, чтобы в Новый год, как обычно все хотим мы верить, что Новый год принесет как-то больше позитива, что у всех будет настроение. Как и мы, так и дети – все хотим верить в сказку. Внимание важнее всего, но и подарки под Новый год получать приятно.

Захар Халимончик:

Принесли плед, принесли еще конфеты. И еще наборы постельного белья.