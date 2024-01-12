Электоральная кампания – 2024. Завершился этап образования участков для голосования по выборам депутатов. Всего образовано 5 411 участков по всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже 25 февраля состоится Единый день голосования. Сколько бюллетеней можно будет получить на участке? Можно ли свой голос обозначить дистанционно или по почте? Цифровизация избирательного процесса – непростая тема. Голосование в онлайн-режиме. Почему новые технологии необходимо внедрять взвешенно, обдуманно и в соответствии прежде всего национальным интересам? Изучим опыт других стран в проекте «Понятно про выборы». Первые ящики для голосования появились еще в древней Греции. А роль бюллетеня тогда выполнял боб: белый означал – «да», а черный – наоборот. «Понятно про выборы» говорим открыто и ясно. То, что вы хотели узнать, обсудим.

Все ближе и ближе мы к 25 февраля, когда впервые в избирательной истории Беларуси пройдет Единый день голосования. В календаре, который утвержден ЦИК, уже очередной этап – выдвижение кандидатов. Своих представителей обозначили политические партии во время съездов. Претендентов на депутатский портфель выбирают трудовые коллективы. Определятся и те кандидатуры, за кого собирали подписи инициативные группы. После регистрации начнется агитация, где уже кандидаты в депутаты представят свои программы. Непосредственно в Единый день голосования выбирать будем свыше 12,5 тысячи народных избранников. Представителей всех уровней: от поселковых советов до Палаты представителей. От больших городов до глубинки избиратель получит разное количество бюллетеней. Максимальное – в сельской местности. Здесь на руки могут выдать сразу четыре бланка для голосования – один по выборам депутатов парламента, другой – по выборам депутатов областного совета, также по выборам депутатов районного и поселкового советов.

Теперь об избирательных нововведениях, связанных с бюллетенем. Запрещено фотографировать, снимать на видео и выставлять в интернет официальный бланк, в котором проставлен «голос». Это связано с обеспечением тайны волеизъявления. Такие действия могут быть расценены как агитация.

Если избиратель вдруг испортил бланк, то взамен его можно будет получить новый бюллетень, но только один. В конце концов, это не альбом для рисования, а официальный документ. Да и выводы после 2020-го сделаны.

Алексей Дзермант, политолог:

Для них главная цель – скомпрометировать сам выборный процесс, сказать, что результаты ненастоящие, они сфальсифицированы. Им нужно срывать эти выборы на самом деле. Кто-то призывает уносить бюллетени, портить их. Кто-то призывает, допустим, фотографировать и показывать, что он проголосовал именно так и его голос должен быть учтен, он потом будет сверять его – этот голос учтен без протокола. Много таких уловок, которые якобы должны показать, что процесс организован не так и что конечному результату верить нельзя. Голосование для нас сегодня – это обычная процедура. Но ведь так было не всегда и не во все века, и голосовали далеко не все, а только те, кто обладал таким правом. Немного истории. Демократические процедуры на белорусских землях были известны издавна, однако голосование у нас долгое время было исключительно открытым. Речь о Полоцком вече. На выборах Госдумы Российской империи голосовать могли только крестьяне с большим земельным наделом и горожане с недвижимым имуществом. У женщин и вовсе не было избирательного права. Но все изменилось после февральской революции 1917 года, когда прошли первые демократические выборы в Учредительное собрание. Выборы стали прямыми, всеобщими и тайными. Принимать участие в голосовании могли избиратели, которым исполнилось 20 лет. Урнами для голосования были просто картонные коробки.

А сегодня же на одном участке должно быть сразу несколько ящиков для голосования: стационарный, для досрочного голосования, для голосования на дому. Информационные технологии приходят в разные сферы жизни и избирательная не исключение. Ряд государств уже не используют бумажный носитель, а электронный. И такая практика опробована в некоторых регионах России. С другой стороны, выборы через смартфон. Поставил галочку, как в викторине, и готово! Может, это действительно привлечет больше внимания молодежи?

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Можно ли действительно внедрять электронное голосование? Максим Станкевич, секретарь судебного заседания – помощник судьи Экономического суда г. Минска:

В будущем, конечно, хотелось бы внедрить, потому что главным преимуществом является доступность электоральных выборов. Граждане с ограниченными возможностями либо те, кто не могут проголосовать в связи с отсутствием в стране, но являются полноценными гражданами Республики Беларусь, могут отдать свой голос за определенного кандидата. Ярослав Меркулов, студент Института информационных технологий при БГУИР: А люди пожилого возраста как будут голосовать? Надежда Астапенко, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Говорится же, что это не для всех. Нужно проработать определенные нюансы, просмотреть, чтобы не взломал кто-нибудь, чтобы он зашел, чтобы 10 раз не заходил один и тот же человек. Читайте также: «Сокращаются геополитические риски». Почему Единый день голосования – это и про безопасность? Сколько стоит электоральная кампания в Беларуси? Рассказала член Молодежного парламента «Узнают по действиям». В Единый день голосования можно изучить каждого кандидата! И еще один аспект – оборудование для электронного голосования, считыватели чаще всего иностранного производства. Как и какие по факту сведения будет собирать гаджет – здесь тоже вопрос, особенно на фоне информационных войн. И еще о безопасности электронного голосования. Это интернет. И от хакерских атак никто не застрахован. Или сбой в системе, и в итоге искусственный интеллект выберет кандидата.

Если говорить о голосовании по почте, опять-таки возникает вопрос: насколько человек самостоятельно принимает решение. Неслучайно же голосование по почте является определенным фактором социального напряжения. Последние выборы в Америке показали, что многие почтовые отправления не были учтены, некоторые не были доставлены в срок самой почтой. До кого-то бюллетени не доходили вовсе. Бросить письмо необходимо было в урны для голосования. Их устанавливали прямо на улице. Прозрачным такой способ точно не назовешь. Стоит такой ящик просто на площади – никакой охраны.

Александр Игнатов, исполнительный директор Российского общественного института избирательного права:

Что касается общественного контроля, то, конечно, как любое голосование вне помещения для голосования, он усложнен. И даже сложно говорить о реальном контроле – просто бюллетень отправляется. И что с ним происходит дальше, наблюдатели увидеть не могут. То есть получил ли бюллетень сам избиратель или получил его сосед, родственники, которые проживают, кто заполнил этот бюллетень, в каких условиях он заполнил, не говоря о том, соблюдена тайна или нет. Очевидно, все новации нужно очень внимательно анализировать, прежде чем применять на практике, даже если очень просили те же наблюдатели от ОБСЕ.