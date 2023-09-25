Лукашенко – новому руководству на местах: компартии нет, всё в ваших руках. Думайте, кто будет представлять вас в парламенте

Кадровые перестановки коснулись местной вертикали в Витебской и Гомельской областях. Задачи, озвученные Президентом, перекликаются с поручениями, которые были даны в ходе недавнего пленарного заседания по вопросам животноводства. Назначенцы на нем присутствовали и в полной мере понимают, о чем говорит глава государства. Тем не менее для новых руководителей Александр Лукашенко делает ремарку.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Единственное, прошу вас, «не входите в положение». Вы знаете, особенно те, кто работал в аграрном секторе, что такое «входить в положение». К вам сейчас придут и будут рассказывать, что то или иное невозможно. Но, как я часто говорю, мы же не на войне. Мы делаем в мирное время то, что всегда делали и умеем делать. Заставьте своих подчиненных это сделать.

Еще раз подчеркиваю: компартии нет, все в ваших руках. Впереди крупные электоральные кампании, где идеологическая составляющая имеет первостепенное значение. Работайте, думайте, кто будет представлять вас в парламенте, Всебелорусском народном собрании. Мы абсолютно не прячем то, что мы кого-то будем поддерживать. У нас есть свои задачи, есть свои цели. Определяйте достойных патриотичных людей, профессионалов. И поддерживайте их на парламентских выборах и во Всебелорусское народное собрание. Ничего я не прячу, и вам прятать нечего. Но это должны быть профессионалы.