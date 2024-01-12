«Решили построить здесь храм». Священник из Узденского района рассказал, как возрождает святыню

Создать семью, построить храм, а в свободное время писать иконы. Священник из Узденского района нашел свое место в жизни и занимается любимым делом. Почему церковь, а не дом? Икона, а не картина? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Агрогородок Могильно расположилось на левом берегу Немана между Уздой и Столбцами. Всего час езды от столицы, и городская суета исчезает. Впервые в письменных источниках агрогородок упоминается в 1284 году как место битвы. В былые времена здесь был и замок, и порт. В 1936 году историю храма поставили на паузу. Церковь уничтожили, а колокола, как гласят данные из архива, утопили в Немане.

«Мы с детьми можем 50 км проехать на велосипедах». Поговорили с иереем об увлечениях его семьи – подробности здесь.

И вот 10 лет назад здесь началась новая история. Все случилось с приходом иерея Алексея Шишко. Священник родом из Узденского района. Однажды принял решение перебраться в место, уединенное с природой. Выбор пал на этот агрогородок. Красиво, ухожено, и душа чувствует покой.