«Решили построить здесь храм». Священник из Узденского района рассказал, как возрождает святыню
Создать семью, построить храм, а в свободное время писать иконы. Священник из Узденского района нашел свое место в жизни и занимается любимым делом. Почему церковь, а не дом? Икона, а не картина? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Агрогородок Могильно расположилось на левом берегу Немана между Уздой и Столбцами. Всего час езды от столицы, и городская суета исчезает. Впервые в письменных источниках агрогородок упоминается в 1284 году как место битвы. В былые времена здесь был и замок, и порт. В 1936 году историю храма поставили на паузу. Церковь уничтожили, а колокола, как гласят данные из архива, утопили в Немане.
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И вот 10 лет назад здесь началась новая история. Все случилось с приходом иерея Алексея Шишко. Священник родом из Узденского района. Однажды принял решение перебраться в место, уединенное с природой. Выбор пал на этот агрогородок. Красиво, ухожено, и душа чувствует покой.
Иерей Алексей Шишко, настоятель Храма Святителя Николая Чудотворца агрогородка Могильно:
Моя супруга тоже иконописец. Мы посмотрели, что в 100 километрах от Минска есть место с природой. Мы выбрали эту деревню, мои корни отсюда, родился недалеко. Решили обосноваться здесь, здесь мастерская. Попросили у владыки приехать сюда и служить. Храма здесь не было, было молитвенное помещение, в котором мы продолжаем служить, пока строится храм. Так мы начали здесь свое пребывание. Мне выделили дом. Мне пришла мысль, что то помещение, в котором мы живем, ветхое очень, служить там неудобно. Мы решили построить здесь храм.
Сохраняя традиции XVII века, святыню решили восстанавливать в стиле деревянного русского зодчества. Но работать с материалом оказалось непросто. Строят порядка 10 лет. Подключились к возрождению храма все: и местные прихожане, и приезжие, многие наслышаны о церкви. Святыня получается поистине народной.
Подробности в видео.