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«Сокращаются геополитические риски». Почему Единый день голосования – это и про безопасность?

23 августа 2023 18:55
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

«Сокращаются геополитические риски». Почему Единый день голосования – это и про безопасность? -1

Ярослав Меркулов, студент Института информационных технологий при БГУИР:
Давайте еще тогда посмотрим с точки зрения безопасности. Мы говорим, что сократили выделение средств на электоральные кампании.

Евгений Пустовой, СТВ:
Это не отразится на качестве. Это из-за того, что периодов стало меньше.

Ярослав Меркулов:
Это все хорошо. Но нас волнует и внешнеполитическая обстановка на арене. Это хорошо, когда Единый день голосования, но в таких условиях, когда сильное давление, и без того раскачивают лодку. То есть надо усиливать МВД.

«Сокращаются геополитические риски». Почему Единый день голосования – это и про безопасность? -4

Евгений Пустовой:
Но тогда сокращаются геополитические риски. Каким образом? Чем дольше продвигается электоральная кампания, тем дольше надо брать силы правоохранительных органов, чтобы обеспечивать безопасность граждан на избирательных участках и во время избирательной кампании. А тут сразу все сделали, и все.

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# Выборы в Беларуси # общество # Ярослав Меркулов # Евгений Пустовой # Фотофакт

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