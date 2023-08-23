«Сокращаются геополитические риски». Почему Единый день голосования – это и про безопасность?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте « Да!Но... » с Евгением Пустовым.

Ярослав Меркулов, студент Института информационных технологий при БГУИР:

Давайте еще тогда посмотрим с точки зрения безопасности. Мы говорим, что сократили выделение средств на электоральные кампании.

Евгений Пустовой, СТВ:

Это не отразится на качестве. Это из-за того, что периодов стало меньше.

Ярослав Меркулов:

Это все хорошо. Но нас волнует и внешнеполитическая обстановка на арене. Это хорошо, когда Единый день голосования, но в таких условиях, когда сильное давление, и без того раскачивают лодку. То есть надо усиливать МВД.