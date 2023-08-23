«Узнают по действиям». В Единый день голосования можно изучить каждого кандидата!

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пустовой, СТВ:
Единый день голосования – хватит ли у вас сил изучить всю палитру депутатов?
Надежда Астапенко, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
До этого они же изучают. Люди приходят, им рассказывают, много показывают по телевидению, в газетах пишут. Если человек заинтересован кого-то выбрать и тот, кто заинтересован выдвинуть свою кандидатуру, то, конечно, его узнают. Обычно узнают по действиям.
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