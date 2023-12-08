Как работает белорусский парламент и какую роль он играет в нашей жизни? Разбираемся в проекте «Понятно про выборы»

Участие молодого поколения белорусов в политической жизни страны важно. Как никогда актуально и понимание этапов становления современного государства – как в сложные 90-е пришлось принимать судьбоносные решения, чтобы страна устояла на фундаменте? Благодаря предпринятым законодательным шагам было сформировано Национальное собрание. Как это было? Об истории белорусского парламентаризма очередной проект «Понятно про выборы».

Анастасия Ярощик-Корниенко, СТВ:

Избирательная кампания вошла в активную фазу. Подготовка к единому дню голосования идет в соответствии с планом. 25 февраля будем выбирать депутатов всех уровней: от местных Советов до Палаты представителей. Что такое парламентаризм и какую роль он играет в нашей с вами жизни? Разберемся.

Как все начиналось – всегда важно знать.

История… Потому что особенно молодежь, в принципе, не осведомлена про структуру. «Понятно про выборы» – говорим открыто и гласно. То, о чем вы хотели узнать, обсудим.

Как зарождался белорусский институт парламентаризма? Анастасия Ярощик-Корниенко:

Институт парламентаризма в Беларуси имеет многовековую историю. Уже в X веке существовал прообраз современного парламента. Речь о Полоцке и городском вече. Народное собрание проявляло особую силу в периоды общественных неустройств и конфликтов. Истоки белорусского парламентаризма берут свое начало в Полоцком вече, сеймах ВКЛ и Речи Посполитой, Государственной думе Российской империи, во Всебелорусских съездах Советов, Верховном Совете Белорусской ССР. Только в XX веке право голосовать и избираться получили все категории граждан независимо от происхождения. И если в Беларуси такая всеобщая система появилась вместе с Октябрьской революцией, то, например, в США до 1920 года не имели права голосовать женщины, а до 1964-го – афроамериканцы. Практически весь XX век в Беларуси существовала система Советов – когда депутаты избирались от предприятий, учебных заведений, а также по национальным квотам. Высшим органом власти являлся Верховный Совет. Однако такая система могла стабильно работать до тех пор, пока во всех республиках был общий аппарат управления – Компартия. И как только в 90-х начался процесс развала Союза, из системы убрали главный стержень, а Верховные Советы получили всю полноту власти, которой раньше не имели. Это привело к конституционным кризисам.

Сергей Смольский, генеральный директор торгового предприятия, в 1996-м – депутат Мингорсовета:

Мы сидели на заседании в Минском городском совете, а внизу по площади шли огромные толпы людей с тракторного, моторного, автозавода с плакатами: хлеба, табака, работы и так далее. Чтобы преодолеть кризис в рамках закона, необходимо было принять новую Конституцию. Граждане проголосовали за сильную власть, стабильность и законность. Это учит нас тому, что есть конкретный исторический момент, когда нужен сильный лидер, иначе страна проиграет.

Как США и Запад вмешиваются в выборы? Анастасия Ярощик-Корниенко:

Запад же, наоборот, стремился сохранить нестабильность. С точки зрения США, чем больше в стране партий, депутатов и выборов, тем лучше. Страна постоянно занята внутренней борьбой. А в таких условиях, когда все заняты перетягиванием каната, явно не до экономики. Растет народное недовольство. И вот в такой момент «подставить плечо» готовы американцы, тем самым поглощая независимость государств. По такому нехитрому принципу была выстроена вся политика США в отношении постсоветских республик. И, судя по всему, успокоиться не могут до сих пор. Эксперты предупреждают, что попытки раскачать белорусское общество будут и в этот раз.

Петр Петровский, политолог:

1999 год – первая попытка Майдана, 2001-й, 2004-й, 2006-й, 2010-й, 2020 год. Коллективный Запад понял, что гибридными методами, методами манипуляции политическими институтами, а цветная революция – это как раз манипуляция политическими институтами, произвести госпереворот, смену системы невозможно. Поэтому я думаю, что сейчас коллективный Запад направляет все свои действия на устрашение граждан, чтобы они не пошли на выборы, чтобы они не выполнили свой гражданский долг. Дискредитация самой системы выборов, что, мол, выборы за вас якобы выбрал. Хотя они именно в 2020 году за нас хотели выбрать. Что собой представляет современный парламент Беларуси? Анастасия Ярощик-Корниенко:

То есть выборы, безусловно, должны быть, но проходить так, чтобы сохранять стабильность, преемственность и управляемость государства, а не ронять его в яму кризиса и гражданской войны. Поэтому для многих 90-е стали своего рода прививкой от «демократии», а само слово многие до сих пор произносят с иронией. Причина в том, что демократией часто оправдывали весь происходящий хаос, и людьми она воспринималась как безвластие, беспорядок, а не как благо.

Петр Петровский:

Наша страна пошла по суверенному пути, и та конституционная реформа 1996 года, которая и сформировала парламент в современном виде, как раз и отразилась на том, что у нас произошла стабилизация, что мы не пошли по пути приватизации, уничтожения нашей экономики.

Анастасия Ярощик-Корниенко:

Благодаря выбранному курсу, в Беларуси cоздан механизм эффективного взаимодействия при координирующей роли главы государства. Согласно Конституции, парламентом является Национальное собрание. Это представительный и законодательный орган страны, состоящий их двух палат. В Палату представителей депутаты избираются на основе всеобщего свободного, прямого избирательного права. Сенаторов избирают на заседаниях депутатов местных Советов от каждой области и Минска, восемь назначает глава государства. Во время формирования Национального собрания Беларуси были учтены интересы органов территориального самоуправления.