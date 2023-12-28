Эксклюзив на СТВ! Председатель ЦИК о выборах-2024, выдвижении кандидатов и активной фазе кампании

Электоральная кампания – 2024 вошла в активную фазу. Как проходит этап выдвижения кандидатов, кто приедет для наблюдения за выборами и каким в целом выдался для Центральной избирательной комиссии уходящий год?
Ответы в проекте «Понятно про выборы».
Электоральная кампания – 2024 вошла в активную фазу. Как проходит этап выдвижения кандидатов, кто приедет для наблюдения за выборами и каким в целом выдался для Центральной избирательной комиссии уходящий год?
Ответы в проекте «Понятно про выборы».
Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Идет сбор подписей за выдвижение кандидатов в депутаты. Инициативные группы тоже были зарегистрированы на всех уровнях. Как по выдвижению кандидатов в депутаты Палаты представителей, так и кандидатов в депутаты местных Советов. Кроме этого, три политические партии из четырех, сейчас зарегистрированных в стране, уже провели свои съезды и выдвинули своих представителей. Идет выдвижение от трудовых коллективов. Поэтому я думаю, что этот этап достаточно активно идет. Могу сказать, что на сегодняшний момент уже поступило документов больше на 300 человек, потенциальных кандидатов. Как правило, это в основном все в местные Советы документы в комиссии поступили.
После окончания активной фазы выдвижения кандидатов, предоставления соответствующих документов комиссия будет их рассматривать, принимать дальше решения по регистрации кандидатов. После этого у нас начнется агитационная кампания.
Игорь Карпенко:
Обращений не было в Центральную избирательную комиссию, видел там один сюжет, что вроде там один пикет в каком-то регионе нарушил законодательство о месте проведения. Но я думаю, что те, кому положено отслеживать эти вопросы, в частности территориальные комиссии, рассмотрят и дадут определенную правовую оценку. Пользуясь случаем, я хотел бы напомнить, что пикеты должны проходить в установленном месте. Местные органы власти принимают решение, где запрещено организовывать пикеты, требования предъявляют определенные, где они могут размещаться.
«Могу ответить откровенно: будут» – Карпенко о присутствии международных наблюдателей на выборах.
Игорь Карпенко:
Я думаю, что будет. Может, чуть-чуть меньшая активность проявляется, когда выбирают депутатов в сельские и поселковые Советы, там, наверное, конкуренция чуть меньше. Но это не значит, что значимость этих депутатов ниже, потому что люди чаще всего поднимают вопросы, которые должны решаться на местном уровне. Это где-то дорога, ремонт жилого фонда, благоустройство территории, площадки и так далее.
Как раз в этом плане я хотел бы призвать наших избирателей проявлять определенную активность, потому что от того, какие будут избраны депутаты, особенно в местные советы, зависит очень многое, куда приоритетно будут направляться средства государственного бюджета в решении тех насущных проблем, которые волнуют наших избирателей, наших граждан. А что касается депутатов парламента, тут будет, наверное, традиционно более высокий конкурс.
Карпенко: функции ЦИК были значительно расширены в 2023-м. Подробности.