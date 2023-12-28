Эксклюзив на СТВ! Председатель ЦИК о выборах-2024, выдвижении кандидатов и активной фазе кампании

Электоральная кампания – 2024 вошла в активную фазу. Как проходит этап выдвижения кандидатов, кто приедет для наблюдения за выборами и каким в целом выдался для Центральной избирательной комиссии уходящий год? Ответы в проекте «Понятно про выборы». Выдвижение кандидатов в депутаты – как проходит этап и насколько активен?

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Идет сбор подписей за выдвижение кандидатов в депутаты. Инициативные группы тоже были зарегистрированы на всех уровнях. Как по выдвижению кандидатов в депутаты Палаты представителей, так и кандидатов в депутаты местных Советов. Кроме этого, три политические партии из четырех, сейчас зарегистрированных в стране, уже провели свои съезды и выдвинули своих представителей. Идет выдвижение от трудовых коллективов. Поэтому я думаю, что этот этап достаточно активно идет. Могу сказать, что на сегодняшний момент уже поступило документов больше на 300 человек, потенциальных кандидатов. Как правило, это в основном все в местные Советы документы в комиссии поступили. После окончания активной фазы выдвижения кандидатов, предоставления соответствующих документов комиссия будет их рассматривать, принимать дальше решения по регистрации кандидатов. После этого у нас начнется агитационная кампания. Проходит пикетирование – были ли зафиксированы нарушения?

Игорь Карпенко:

Обращений не было в Центральную избирательную комиссию, видел там один сюжет, что вроде там один пикет в каком-то регионе нарушил законодательство о месте проведения. Но я думаю, что те, кому положено отслеживать эти вопросы, в частности территориальные комиссии, рассмотрят и дадут определенную правовую оценку. Пользуясь случаем, я хотел бы напомнить, что пикеты должны проходить в установленном месте. Местные органы власти принимают решение, где запрещено организовывать пикеты, требования предъявляют определенные, где они могут размещаться. «Могу ответить откровенно: будут» – Карпенко о присутствии международных наблюдателей на выборах. Какой ожидаете активности от кандидатов в депутаты?