«Мы с детьми можем 50 км проехать на велосипедах». Поговорили с иереем об увлечениях его семьи

Создать семью, построить храм, а в свободное время писать иконы. Священник из Узденского района нашел свое место в жизни и занимается любимым делом. Почему церковь, а не дом? Икона, а не картина? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Иерей Алексей Шишко иконописец. Свою любовь к искусству стал проявлять еще будучи ребенком. Сейчас священник пишет иконы у себя в мастерской. А еще оформляет храмы. А передает свои знания священник в иконописной мастерской столицы, где обучаются учащиеся Минского духовного училища. Во время практических занятий учит, как грамотно и точно переносить на полотна лики святых, храмов и отображать библейскую тематику.