«Мы с детьми можем 50 км проехать на велосипедах». Поговорили с иереем об увлечениях его семьи
Создать семью, построить храм, а в свободное время писать иконы. Священник из Узденского района нашел свое место в жизни и занимается любимым делом. Почему церковь, а не дом? Икона, а не картина? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Иерей Алексей Шишко иконописец. Свою любовь к искусству стал проявлять еще будучи ребенком. Сейчас священник пишет иконы у себя в мастерской. А еще оформляет храмы. А передает свои знания священник в иконописной мастерской столицы, где обучаются учащиеся Минского духовного училища. Во время практических занятий учит, как грамотно и точно переносить на полотна лики святых, храмов и отображать библейскую тематику.
«Решили построить здесь храм». Священник из Узденского района рассказал, как возрождает святыню – подробности здесь.
Еще одно семейное увлечение – велотуризм. Алексей Шишко вместе с детьми на двухколесным транспорте путешествует по региону. Снимает ролики для интернета. Преодолевая 50-километровые рубежи, знакомит с красотой края, а еще на личном примере показывает, как здорово здоровым быть.
Иерей Алексей Шишко, настоятель Храма Святителя Николая Чудотворца агрогородка Могильно:
Мы стараемся активничать с семьей, живем в деревне. У нас сама локация такая, что нам нужно быть активнее, чем мы могли бы. Одно из наших увлечений – велотуризм. Мы не профессиональные туристы, чтобы об этом можно было рассказывать, но к этому мы идем. У нас у каждого есть велосипед, мы стараемся проезжать много километров. Это тоже своего рода призыв к обществу, что это здорово, когда есть подвижность, когда мы можем проводить с семьей время, прилагая физические усилия. Мы с детьми можем из дома стартовать в Несвиж, это около 50 километров.
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