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Чем занимаются депутаты и какую работу проделал 7-й созыв – разбираемся в проекте «Понятно про выборы»

01 декабря 2023 16:37
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Принимать участие в наблюдении за выборами депутатов в единый день голосования будут представители ЦИК России, это стало известно накануне во время двусторонних переговоров в Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тем временем все партии Беларуси подтвердили намерение участвовать в предстоящей избирательной кампании. В единый день голосования будут избираться 110 депутатов Палаты представителей и свыше 12,5 тысячи депутатов местных Советов.

О работе народных избранников очередной выпуск проекта «Понятно про выборы».

Чем занимаются депутаты и какую работу проделал 7-й созыв – разбираемся в проекте «Понятно про выборы»-1

Анастасия Ярощик-Корниенко, СТВ:
Активная фаза электоральной кампании – 2024. Будем выбирать депутатов сразу всех уровней: от поселковых, городских, районных до Палаты представителей. Сегодня больше узнаем об их работе.

Чем занимаются депутаты и какую работу проделал 7-й созыв – разбираемся в проекте «Понятно про выборы»-4

Как они обсуждают это все, дискуссии ведут.

Чем занимаются депутаты и какую работу проделал 7-й созыв – разбираемся в проекте «Понятно про выборы»-7

Как все там проходит… Атмосферу эту почувствовать, которая в парламенте есть.

Чем занимаются депутаты и какую работу проделал 7-й созыв – разбираемся в проекте «Понятно про выборы»-10

Как работают депутаты.

Чем занимаются депутаты и какую работу проделал 7-й созыв – разбираемся в проекте «Понятно про выборы»-13

Чем занимаются местные Советы депутатов?

Анастасия Ярощик-Корниенко:
«Понятно про выборы». Говорим открыто и гласно. То, о чем вы хотели узнать, обсудим. 

Помогать людям – главная задача депутатов местных Советов. Работают они на общественных началах. Наказы своих избирателей выполняют в свободное от основной деятельности время. Решение вопросов развития села, благоустройства территории, ремонта дорог, услышать, что волнует людей и помочь решить проблему, если она есть, – задача депутата. 

Скажем, жители обратились с просьбой построить детскую площадку. Нужны финансовые вложения. Такое предложение депутаты учитывают при формировании и утверждении местного бюджета на очередной год, где в том числе заложат средства на строительство социального объекта. Именно депутаты утверждают местный бюджет. В Беларуси работают над тем, чтобы повысить роль местных депутатов в решении актуальных вопросов.

Сколько депутатов представлено в Палате представителей?

Анастасия Ярощик-Корниенко:
110 депутатов входит в состав Палаты представителей. Каждый народный избранник представляет свой округ, но работает в интересах всей страны. Допустим, новый созыв начал работу, кредит доверия выдан. Подтвердить его, оправдать надежды – такие задачи стоят перед депутатами.

Депутат седьмого созыва: необходимо говорить о повышении качества законов вообще. Подробнее.

Как и где происходит рассмотрение законопроектов?

Анастасия Ярощик-Корниенко:
Если спросить, где работают депутаты, мы представляем себе Дом правительства. Именно здесь, по-соседству с Советом министров, место прописки Палаты представителей Национального собрания.

Чем занимаются депутаты и какую работу проделал 7-й созыв – разбираемся в проекте «Понятно про выборы»-16

Это Овальный зал, где депутаты рассматривают и принимают законопроекты. У каждого народного избранника здесь есть рабочее автоматизированное место. Оно оснащено дисплеем, где представлены электронные версии принимаемых законопроектов. 

Чем занимаются депутаты и какую работу проделал 7-й созыв – разбираемся в проекте «Понятно про выборы»-19

Также можно записаться на очередь, чтобы задать вопрос во время заседания, ну и, конечно же, проголосовать.

Чем занимаются депутаты и какую работу проделал 7-й созыв – разбираемся в проекте «Понятно про выборы»-22

Прежде чем законопроект поступит в Овальный зал, его тщательно изучат в комиссиях. Всего в Палате представителей 14 комиссий.

Чем занимаются депутаты и какую работу проделал 7-й созыв – разбираемся в проекте «Понятно про выборы»-25

У каждого депутата есть личный кабинет, но офисной эту работу точно не назовешь. Обязательно командировки в округ, где проходят встречи с избирателями, посещение предприятий, выезд на места, где необходимо решение вопроса. Профессия такая: чувствовать социальный и экономический пульс вверенного округа.

Чем занимаются депутаты и какую работу проделал 7-й созыв – разбираемся в проекте «Понятно про выборы»-28

«Депутаты выступают связующим звеном между обществом и властью» – аналитик БИСИ

Анастасия Ярощик-Корниенко:
Важно, чтобы норма работала и не возникало разночтений. Время идет, и нормы требуют изменений или дополнений, которые идут от самой жизни. Ее пульс чувствуют депутаты, общаясь на местах с избирателями.

Чем занимаются депутаты и какую работу проделал 7-й созыв – разбираемся в проекте «Понятно про выборы»-31

Светлана Алейникова, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Депутаты выступают связующим звеном между обществом и властью, между людьми и обществом, между людьми и парламентом. За последние годы существенно обновилась политика правового поля Республики Беларусь. В этом огромная роль именно депутатского корпуса – нормотворческая функция. Причем очень важно отметить, что здесь в основу легли те ожидания и предложения, запросы граждан, которые им озвучены, сформулированы на протяжении нескольких лет в ходе многочисленных диалоговых площадок. Это тысячи предложений граждан, которые были аккумулированы и представлены депутатам в виде конкретных нормативно-правовых актов.

Чем занимаются депутаты и какую работу проделал 7-й созыв – разбираемся в проекте «Понятно про выборы»-34

Какие важные законопроекты приняли депутаты 7-го созыва?

Анастасия Ярощик-Корниенко:
7-му созыву пришлось работать в условиях турбулентности: и политической, и экономической. Пройдя сложный 2020-й и усвоив его уроки, предстояло детально проработать законодательные инструменты, которые бы обеспечили иммунитет каждому из нас. Тот же закон «О защите персональных данных». 

Сохранению исторической памяти, предупреждению и борьбе с экстремизмом и нацизмом способствуют положения нового закона «О недопущении реабилитации нацизма» и «О противодействии экстремизму». Впервые принятый закон «О геноциде белорусского народа» содержит юридическое признание совершенного геноцида в отношении белорусского народа со стороны нацистских преступников и их пособников в годы Великой Отечественной войны.
 
Приняты многосторонние документы в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ. Парламентарии ратифицировали Меморандум об обязательствах Беларуси по вступлению в Шанхайскую организацию сотрудничества. 

Чем занимаются депутаты и какую работу проделал 7-й созыв – разбираемся в проекте «Понятно про выборы»-37

Возьмем изменения в Трудовой кодекс – обязательный оплачиваемый день для прохождения диспансеризации. Самое популярное и долгожданное нововведение обновленного закона «О дорожном движении» – возможность сдать экзамен на машине с автоматической коробкой передач. 

Чем занимаются депутаты и какую работу проделал 7-й созыв – разбираемся в проекте «Понятно про выборы»-40

Анастасия Ярощик-Корниенко:
Особую значимость имеет абсолютно новый закон «О Всебелорусском народном собрании». В нем закреплены выработанные за прошедшие десятилетия подходы, когда именно ВНС выступало фарватером государственного курса, обеспечивая единство общества и власти, регионов и центра. 
 
Нынешний созыв парламента войдет в историю и как тот состав, которому пришлось в кротчайшие сроки синхронизировать национальное законодательство с обновленной Конституцией. В соответствии с Основным законом, отныне у нас выборы депутатов всех уровней будут проходить одновременно в единый день голосования.

# Выборы в Беларуси # общество # Анастасия Ярощик-Корниенко # Светлана Алейникова # Александр Лукашенко # Фотофакт

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