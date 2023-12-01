Чем занимаются депутаты и какую работу проделал 7-й созыв – разбираемся в проекте «Понятно про выборы»

Принимать участие в наблюдении за выборами депутатов в единый день голосования будут представители ЦИК России, это стало известно накануне во время двусторонних переговоров в Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тем временем все партии Беларуси подтвердили намерение участвовать в предстоящей избирательной кампании. В единый день голосования будут избираться 110 депутатов Палаты представителей и свыше 12,5 тысячи депутатов местных Советов. О работе народных избранников очередной выпуск проекта «Понятно про выборы».

Анастасия Ярощик-Корниенко, СТВ:

Активная фаза электоральной кампании – 2024. Будем выбирать депутатов сразу всех уровней: от поселковых, городских, районных до Палаты представителей. Сегодня больше узнаем об их работе.

Как они обсуждают это все, дискуссии ведут.

Как все там проходит… Атмосферу эту почувствовать, которая в парламенте есть.

Как работают депутаты.

Чем занимаются местные Советы депутатов? Анастасия Ярощик-Корниенко:

«Понятно про выборы». Говорим открыто и гласно. То, о чем вы хотели узнать, обсудим. Помогать людям – главная задача депутатов местных Советов. Работают они на общественных началах. Наказы своих избирателей выполняют в свободное от основной деятельности время. Решение вопросов развития села, благоустройства территории, ремонта дорог, услышать, что волнует людей и помочь решить проблему, если она есть, – задача депутата. Скажем, жители обратились с просьбой построить детскую площадку. Нужны финансовые вложения. Такое предложение депутаты учитывают при формировании и утверждении местного бюджета на очередной год, где в том числе заложат средства на строительство социального объекта. Именно депутаты утверждают местный бюджет. В Беларуси работают над тем, чтобы повысить роль местных депутатов в решении актуальных вопросов. Сколько депутатов представлено в Палате представителей? Анастасия Ярощик-Корниенко:

110 депутатов входит в состав Палаты представителей. Каждый народный избранник представляет свой округ, но работает в интересах всей страны. Допустим, новый созыв начал работу, кредит доверия выдан. Подтвердить его, оправдать надежды – такие задачи стоят перед депутатами. Депутат седьмого созыва: необходимо говорить о повышении качества законов вообще. Подробнее. Как и где происходит рассмотрение законопроектов? Анастасия Ярощик-Корниенко:

Если спросить, где работают депутаты, мы представляем себе Дом правительства. Именно здесь, по-соседству с Советом министров, место прописки Палаты представителей Национального собрания.

Это Овальный зал, где депутаты рассматривают и принимают законопроекты. У каждого народного избранника здесь есть рабочее автоматизированное место. Оно оснащено дисплеем, где представлены электронные версии принимаемых законопроектов.

Также можно записаться на очередь, чтобы задать вопрос во время заседания, ну и, конечно же, проголосовать.

Прежде чем законопроект поступит в Овальный зал, его тщательно изучат в комиссиях. Всего в Палате представителей 14 комиссий.

У каждого депутата есть личный кабинет, но офисной эту работу точно не назовешь. Обязательно командировки в округ, где проходят встречи с избирателями, посещение предприятий, выезд на места, где необходимо решение вопроса. Профессия такая: чувствовать социальный и экономический пульс вверенного округа.

«Депутаты выступают связующим звеном между обществом и властью» – аналитик БИСИ Анастасия Ярощик-Корниенко:

Важно, чтобы норма работала и не возникало разночтений. Время идет, и нормы требуют изменений или дополнений, которые идут от самой жизни. Ее пульс чувствуют депутаты, общаясь на местах с избирателями.

Светлана Алейникова, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Депутаты выступают связующим звеном между обществом и властью, между людьми и обществом, между людьми и парламентом. За последние годы существенно обновилась политика правового поля Республики Беларусь. В этом огромная роль именно депутатского корпуса – нормотворческая функция. Причем очень важно отметить, что здесь в основу легли те ожидания и предложения, запросы граждан, которые им озвучены, сформулированы на протяжении нескольких лет в ходе многочисленных диалоговых площадок. Это тысячи предложений граждан, которые были аккумулированы и представлены депутатам в виде конкретных нормативно-правовых актов.

Какие важные законопроекты приняли депутаты 7-го созыва? Анастасия Ярощик-Корниенко:

7-му созыву пришлось работать в условиях турбулентности: и политической, и экономической. Пройдя сложный 2020-й и усвоив его уроки, предстояло детально проработать законодательные инструменты, которые бы обеспечили иммунитет каждому из нас. Тот же закон «О защите персональных данных». Сохранению исторической памяти, предупреждению и борьбе с экстремизмом и нацизмом способствуют положения нового закона «О недопущении реабилитации нацизма» и «О противодействии экстремизму». Впервые принятый закон «О геноциде белорусского народа» содержит юридическое признание совершенного геноцида в отношении белорусского народа со стороны нацистских преступников и их пособников в годы Великой Отечественной войны.



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