Прямой эфир

Сколько стоит электоральная кампания в Беларуси? Рассказала член Молодёжного парламента

23 августа 2023 18:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Сколько стоит электоральная кампания в Беларуси? Рассказала член Молодёжного парламента -1

Екатерина Левдорович, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Непонятно, откуда коллеги взяли, что будет больший процент явки. Может быть и обратная сторона. Человек может посидеть и подумать: я приду – выбери одних, выбери других, зачем я вообще туда пойду?

Евгений Пустовой, СТВ:
Если человеку неинтересно будущее страны, пусть он так думает. За него решат.

Сколько стоит электоральная кампания в Беларуси? Рассказала член Молодёжного парламента -4

Максим Станкевич, секретарь судебного заседания – помощник судьи Экономического суда г. Минска:
Отдельно областные парламентарии, местные советы. А за какой бюджет? Где вы будете выделять деньги на разные электоральные кампании?

Сколько стоит электоральная кампания в Беларуси? Рассказала член Молодёжного парламента -7

Мария Юркова, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Давайте обратимся к цифрам. Сейчас выборы в местные советы депутатов, одна электоральная кампания стоит 25 миллионов рублей. Может быть, есть смысл сэкономить и направить эти деньги на социальную сферу?

Читайте также:

«Узнают по действиям». В Единый день голосования можно изучить каждого кандидата!

Почему польские яблоки стоят дешевле белорусских? Разобрались с членами Молодежного парламента

«На границах их начинали вербовать». Вот почему белорусам не надо ехать в Польшу!

# Выборы в Беларуси # общество # Екатерина Левдорович # Евгений Пустовой # Маким Станкевич # Мария Юркова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Узнают по действиям». В Единый день голосования можно изучить каждого кандидата!
23 августа 2023 18:48

«Узнают по действиям». В Единый день голосования можно изучить каждого кандидата!

Сотрудники Оперативной таможни и военной инспекции посетили Дворец Независимости с экскурсией
23 августа 2023 18:38

Сотрудники Оперативной таможни и военной инспекции посетили Дворец Независимости с экскурсией

«Под особым контролем» – Юрий Караев проверяет готовность школ в Гродненской области
23 августа 2023 18:33

«Под особым контролем» – Юрий Караев проверяет готовность школ в Гродненской области