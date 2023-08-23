Сколько стоит электоральная кампания в Беларуси? Рассказала член Молодёжного парламента

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Екатерина Левдорович, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Непонятно, откуда коллеги взяли, что будет больший процент явки. Может быть и обратная сторона. Человек может посидеть и подумать: я приду – выбери одних, выбери других, зачем я вообще туда пойду?
Евгений Пустовой, СТВ:
Если человеку неинтересно будущее страны, пусть он так думает. За него решат.
Максим Станкевич, секретарь судебного заседания – помощник судьи Экономического суда г. Минска:
Отдельно областные парламентарии, местные советы. А за какой бюджет? Где вы будете выделять деньги на разные электоральные кампании?
Мария Юркова, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Давайте обратимся к цифрам. Сейчас выборы в местные советы депутатов, одна электоральная кампания стоит 25 миллионов рублей. Может быть, есть смысл сэкономить и направить эти деньги на социальную сферу?
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