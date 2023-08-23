Сколько стоит электоральная кампания в Беларуси? Рассказала член Молодёжного парламента

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте « Да!Но... » с Евгением Пустовым.

Екатерина Левдорович, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Непонятно, откуда коллеги взяли, что будет больший процент явки. Может быть и обратная сторона. Человек может посидеть и подумать: я приду – выбери одних, выбери других, зачем я вообще туда пойду?

Евгений Пустовой, СТВ:

Если человеку неинтересно будущее страны, пусть он так думает. За него решат.