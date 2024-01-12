Информационное противоборство и управление сознанием! Как западные силы раскачивают общество в разных странах: от безобидных предлогов выйти на улицы до государственных переворотов. В Минске презентовали книгу «Привкус цветных революций. Постскриптум», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В издании простым языком рассказывается о технологиях, которые используют в разных странах для дестабилизации обстановки, погружения в хаос. В основе содержания – опыт десятков различных государств, который в Беларуси оказался несостоятельным. Сегодня с изданием знакомились те, кто в любой момент готов встать на защиту страны, – курсанты Военной академии, молодые офицеры, а также те, кто работает с подрастающим поколением. Именно от того, как молодежь воспримет ту историю, которая пишется сегодня, зависит будущее страны.

Игорь Бузовский, заместитель министра информации Беларуси:

Информационные технологии, информационное пространство, которое существует сегодня у нас, на территории Республики Беларусь, открыто. И оно соответственно подвержено тем изысканным формам воздействия, влияния, которые могут и в ближайшей перспективе повлиять на те процессы, которые у нас происходят не только в политическом поле, но и в культурологическом, ценностном.

Николай Бузин, доктор военных наук:

Не сомневаюсь, что шатать нас будут пытаться. Но у нас есть соответствующий инструментарий и соответствующие средства для того, чтобы достойно ответить на все вызовы национальной безопасности. Хочется отметить, что и книга «Привкус цветных революций» дает любому читателю необходимые понятия, необходимые знания, чтобы адекватно воспринимать окружающую действительность. Мы и предупреждены, и подготовлены, и вооружены. И не позволим никому влазить в наши внутренние дела.