Юрист об уголовном деле Протасевича: самая большая польза от нас будет, если мы не будем мешать следователю расследовать
Новости Беларуси. Признания, инсайты, факты и откровенный расклад после телеисповеди Романа Протасевича. В ток-шоу «По существу» собрались политологи, адвокаты, депутаты, эксперты и специалисты психоанализа.
«У нас нет улицы, у нас ее нет и не будет». Самое важное из интервью Романа Протасевича
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Если вернуться к самому уголовному делу Протасевича, то мы должны понимать, что это не простое уголовное дело. Просто так отдать его следователям и сказать «занимайтесь» мы не можем. Не потому что это незаконно, а потому что сегодня к нему приковано все мировое общественное мнение.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Это историческое событие для Беларуси в любом случае.
Сергей Клишевич:
Если мы только ослабим в том числе общественный контроль, контроль политологов, средств массовой информации этого дела, его перевернут очень быстро в сознании людей совершенно в другую плоскость. И мы будем иметь то, что имели в августе, и потом люди будут говорить: мы же не думали, мы не знали. Поэтому никакой жалости, никаких не должно быть прощений – должно быть четко в соответствии с законом. И правильно, что эта сегодня гремит тема везде, и в наших белорусских СМИ, очень хорошо.
Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:
И показывать последствия, к которым это могло бы привести.
Сергей Клишевич:
Показывают, чтобы другим неповадно было, чтобы другим не хотелось больше так делать. Это должен быть показательный пример для всех. И это, в принципе, мировая практика.
Илья Бегун, аналитик:
Я, может быть, произнесу не самое популярное мнение, но если действительно подтвердится, что он выполнял всю основную работу медийную вместо того сомнительного мальчика, одетого как Навальный, в Польше, то он может быть полезен. Условно говоря, семь лет в тюрьме?
Виктор Чайчиц, член Совета Республики Национального собрания, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов:
Когда мы говорим, что должно быть все в строгом соответствии с законодательством, то мы должны понимать, что дело должны расследовать следователи, а не общественное сознание.
Кирилл Казаков:
Сергей говорит, что мы должны контролировать.
Виктор Чайчиц:
Нет. Контролировать должен прокурор. А общественное сознание пускай остается общественным сознанием. И не надо мешать следствию расследовать дело.
Кирилл Казаков:
Я как журналист с этим не соглашусь по одной причине. Юристы, да, занимаются расследованием дела, но почему министр иностранных дел Великобритании обвиняет нас в том, что якобы это интервью было подставлено и было совершено под пытками? Они просто взяли на свой контроль и как хотят, так его и крутят.
Виктор Чайчиц:
А вы согласны с мнением министра иностранных дел Великобритании?
Кирилл Казаков:
Я абсолютно не согласен. Но мы должны как журналисты, общественники, депутаты каким-то образом следить за тем, как свою работу делают следователи и прокуроры. Я понимаю, что презумпция невиновности в нашей стране действует, работает, но как гражданин этой страны (чисто субъективное мнение) я очень хочу, чтобы Протасевич сел надолго.
Алена Сырова, СТВ:
Если развить тезис, который Илья сказал, что Роман может быть потом полезен. Как часто в вашей практике встречается, что люди исправляются? И могут ли они исправляться и потом быть полезными?
Виктор Чайчиц:
Конечно, есть такие случаи. Мы должны понимать, что даже тюрьма – это не кладбище, люди оттуда возвращаются, и они, опять же, будут жить в этом обществе. Я все-таки хочу вас убедить в том, что самая большая польза от нас будет, если мы не будем мешать следователю расследовать это дело. И чтобы прокурор осуществлял надзор за этим расследованием. А мы можем как граждане своей страны где-то с чем-то соглашаться, где-то с чем-то не соглашаться, но этим вопросом должны заниматься профессионалы. И уж тем более как граждане своей страны мы должны понимать, о чем вы говорите, что к этому делу приковано все мировое сообщество, и поэтому нам не дано где-то здесь в чем-то ошибиться. Это я уже говорю как не адвокат.
Сергей Клишевич:
Кстати, самая большая его польза будет – это большой срок и справедливое, суровое наказание, чтобы это было красным знаменем для тех, кто захочет в нашей стране опять утворить бардак.
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