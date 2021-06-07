Юрист об уголовном деле Протасевича: самая большая польза от нас будет, если мы не будем мешать следователю расследовать

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Если вернуться к самому уголовному делу Протасевича, то мы должны понимать, что это не простое уголовное дело. Просто так отдать его следователям и сказать «занимайтесь» мы не можем. Не потому что это незаконно, а потому что сегодня к нему приковано все мировое общественное мнение.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Это историческое событие для Беларуси в любом случае. Сергей Клишевич:

Если мы только ослабим в том числе общественный контроль, контроль политологов, средств массовой информации этого дела, его перевернут очень быстро в сознании людей совершенно в другую плоскость. И мы будем иметь то, что имели в августе, и потом люди будут говорить: мы же не думали, мы не знали. Поэтому никакой жалости, никаких не должно быть прощений – должно быть четко в соответствии с законом. И правильно, что эта сегодня гремит тема везде, и в наших белорусских СМИ, очень хорошо.

Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:

И показывать последствия, к которым это могло бы привести. Сергей Клишевич:

Показывают, чтобы другим неповадно было, чтобы другим не хотелось больше так делать. Это должен быть показательный пример для всех. И это, в принципе, мировая практика.

Илья Бегун, аналитик:

Я, может быть, произнесу не самое популярное мнение, но если действительно подтвердится, что он выполнял всю основную работу медийную вместо того сомнительного мальчика, одетого как Навальный, в Польше, то он может быть полезен. Условно говоря, семь лет в тюрьме?

Виктор Чайчиц, член Совета Республики Национального собрания, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов:

Когда мы говорим, что должно быть все в строгом соответствии с законодательством, то мы должны понимать, что дело должны расследовать следователи, а не общественное сознание. Кирилл Казаков:

Сергей говорит, что мы должны контролировать. Виктор Чайчиц:

Нет. Контролировать должен прокурор. А общественное сознание пускай остается общественным сознанием. И не надо мешать следствию расследовать дело.

Кирилл Казаков:

Я как журналист с этим не соглашусь по одной причине. Юристы, да, занимаются расследованием дела, но почему министр иностранных дел Великобритании обвиняет нас в том, что якобы это интервью было подставлено и было совершено под пытками? Они просто взяли на свой контроль и как хотят, так его и крутят. Виктор Чайчиц:

А вы согласны с мнением министра иностранных дел Великобритании? Кирилл Казаков:

Я абсолютно не согласен. Но мы должны как журналисты, общественники, депутаты каким-то образом следить за тем, как свою работу делают следователи и прокуроры. Я понимаю, что презумпция невиновности в нашей стране действует, работает, но как гражданин этой страны (чисто субъективное мнение) я очень хочу, чтобы Протасевич сел надолго.