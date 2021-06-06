«У нас нет улицы, у нас её нет и не будет». Самое важное из интервью Романа Протасевича

Новости Беларуси. Итак, тайна черного квадрата раскрыта, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Игорь Позняк, СТВ:

Вспомните громкую историю с заговорщиками, которые собирались устроить вооруженный госпереворот в Беларуси, убить Президента, захватить здания в Минске, и блестящую операцию спецслужб Беларуси и России по их задержанию. Что было до этого, вы уже прекрасно знаете. Вспомним кадры Zoom-конференции, когда заговорщики еще только вынашивали и проговаривали свой коварный план. Личности в кадре хорошо известные. А вот шестой человек здесь за черным квадратом – тот самый Роман Протасевич, задержанный пассажир того самого самолета Ryanair. И об этом он рассказал на неделе в большом интервью телеканалу ОНТ. Полное интервью с Романом Протасевичем смотрите здесь.

Роман Протасевич:

Это был я. Черный квадрат, который был без подписи, в частности на самом первом Zoom, это был я. Я объясню просто, с чем это было связано. Это было связано, по сути, с тем, что я должен был выступать связным между заговорщиками и штабом Тихановской. Игорь Позняк:

Итак, основатель и бывший главный редактор экстремистского Telegram-канала Роман Протасевич. После его откровений многие карты, как все было устроено по ту сторону протестов, раскрыты. Кто, как и за сколько контролирует белорусскую повестку за рубежом? Откуда и куда текут финансовые потоки? И кому выгодны санкции против Беларуси? О санкциях «Тихановская понимает, что нужно людей заставить голодать для того, чтобы решить её вопрос?» Ответил Роман Протасевич

О Польше и Литве Роман Протасевич:

Польше и Литве, по сути, выгодно поддерживать Беларусь, я имею в виду протесты в Беларуси и оппозиционных беглых политиков. Потому что в дальнейшем, как мы видим это даже по примеру Литвы, это позволяет им делать какие‑то очень громкие заявления под одобрительные возгласы коллективного Запада. О «Белорусском доме» в Варшаве Роман Протасевич:

Сейчас «Белорусский дом» в Варшаве – это ведущая организация, которая контролирует по сути все белорусские события, всю белорусскую повестку. Лично через премьера Польши, через карманы «Белорусского дома» в Варшаве было выделено 53 миллиона злотых на помощь белорусским беженцам. И знаете, что самое интересное? Деньги-то вроде были выделены, и наша редакция там сидела – домофон разрывался круглые сутки, люди реально пытались приходить и обращаться за помощью. Но людям просто никто ни разу не открыл. Эти домофоны неустанно звонили, с часов 7-8 утра до часов 10, иногда даже 11 вечера. Алексей Дзермант: за экстремистскими Telegram-каналами стоят не простые мальчики, а спецслужбы соседних государств

Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»:

Белорусы приходили за помощью? Роман Протасевич:

Да. Но никому просто не открывали дверь. Марат Марков:

Вообще им ничего не дали? Роман Протасевич:

Ну, видимо нет. И когда позже я, естественно, высказывал свое недовольство, у нас состоялся разговор с Зарембюком, во время которого он в один из моментов просто в крайне жестком тоне и с агрессией сказал, что «если я суну свой нос куда не нужно, то у меня будут проблемы». О Латушко

Роман Протасевич:

НАУ [народное антикризисное управление – прим. ред] должна была запускать Светлана Тихановская. И это должен был быть, по сути, ее кабинет министров. Но за сутки до старта Латушко каким-то образом получил доступ и к сайту, и ко всему, и он объявил НАУ своей инициативой, хотя перед этим он выторговывал у Тихановской себе должность премьер-министра и так далее. И он за сутки до запуска просто украл проект. Это самый простой пример того, сколько на самом деле происходит внутренней грызни. Марат Марков:

Это же скандал. Роман Протасевич:

Тот же Вячорка чуть не набил морду Ероховцу, представителю вроде бы «Страны для жизни», и так далее. То есть происходит очень много внутренних конфликтов, и это на самом деле то, чего больше всего боятся. О Тихановской

Роман Протасевич:

Литовские налогоплательщики, по сути, содержат зарубежного политика из своего кармана. Отчасти это частные спонсоры, то есть это бизнесмены, представители какой-то бизнес-элиты и так далее. Тут, конечно, еще другой вопрос в том, какие у них интересы. И на этот вопрос, я думаю, что мне самому было бы интересно ответить. И третье – та же поддержка финансовая диаспоры, которая тоже принимает участие финансовое. То есть источников финансирования много. О Лукашенко «Это просто попытка давления». Роман Протасевич искренне высказался об Александре Лукашенко

Об улицах Роман Протасевич:

Последние месяцы, когда были все равно попытки призвать к каким-то акциям, к каким-то там снова уличным протестам, у меня был лично конфликт, в том числе в штабе, с тем же Вячоркой, с представителями ByPol, об уличной активности. Потому что я открыто говорил о том, что у нас нет улицы, у нас ее нет и не будет. Сейчас всё, и глупо пытаться дальше призывать людей выходить на улицы, когда объективно уже никто не выйдет. Это просто бессмысленно. Нужно сосредоточиться на других задачах и так далее.

Но, опять же, мог прийти тот же Вячорка и в лоб сказать: «Рома, ты должен подумать над улицей, потому что ты должен понимать, что не будет улицы – не будет санкций». Это прямая фраза, которую лично я слышал неоднократно. Марат Марков:

Я думал, вы скажете: не будет улицы – не будет финансирования.