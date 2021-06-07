Роман Протасевич во время интервью говорил под давлением? Мнение психолога из Академии МВД
Новости Беларуси. Признания, инсайты, факты и откровенный расклад после телеисповеди Романа Протасевича. В ток-шоу «По существу» собрались политологи, адвокаты, депутаты, эксперты и специалисты психоанализа.
Полное интервью с Романом Протасевичем смотрите здесь.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Вопрос как к человеку, который понимает в человеческой физиогномике (как это правильно звучит?).
Инга Сечко, кандидат психологических наук, специалист по профайлингу, старший преподаватель кафедры Академии МВД Беларуси:
Язык человеческого тела.
Кирилл Казаков:
Роман Протасевич был убедителен? Очень много говорят о том, что он давал это интервью под какими-то наркотиками, под воздействием психиатра, под воздействием гипноза. Прав ли тот человек, который говорит эти вещи?
Инга Сечко:
Убедительным ли бы Протасевич в интервью или он говорил под давлением? Я проанализировала это интервью, просмотрела его несколько раз от начала до конца. Я как профайлер обращаю внимание на язык человеческого тела. Когда мы говорим о чем-то, особенно очень важном, мы стараемся контролировать свои слова, мимику, тело, насколько это возможно, голос. Что удается лучше всего? Лучше всего мы контролируем слова. А когда человек, например, лжет или говорит то, о чем он не думает, чего он не хотел бы говорить, то ему приходится контролировать не только слова, но и голос и так далее.
Кирилл Казаков:
То есть в данном случае этого не было, человек был более убедителен?
Инга Сечко:
В самом начале интервью он напряжен в ожидании вопросов. Естественно, он не знает, что будет дальше, какие вопросы ему будут задавать. Это совершенно нормальное человеческое волнение, базовое волнение. Каждый из нас так бы волновался. По мере того как он разговаривает, отвечает на вопросы, он раскрепощается. Я видела у него очень много жестов искренности, у него не было того напряжения, которое в самом начале было, когда просто было ожидание интервью. Он был расслаблен. У него было много открытых жестов. Открытые жесты, когда человек сопровождает свою речь жестами.
Кирилл Казаков:
А можно сейчас по фактам? Скажи мне, пожалуйста: то, что рассказывает Протасевич – ты какие-то вещи видел своими глазами, в чем-то даже участвовал? Насколько то, что он говорит, правда?
Илья Бегун, аналитик:
Это максимально близко к правде. Где-то есть небольшие неточности касаемо той информации, которой он обладал, по причине того, что он все-таки был в штабе BYSOL и, как сам же Роман и признался, вся протестная оппозиция разбита на лагери. Даже внутри каждой из стран есть свои конкретные ячейки, которые преследуют свой, зачастую корыстный, интерес. Поэтому информация, естественно, не объединена, она разрозненна, люди между собой…
Кирилл Казаков:
Факты имеют место, да.
Илья Бегун:
Я увидел много того, что сам видел и слышал, там находясь.