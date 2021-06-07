Роман Протасевич во время интервью говорил под давлением? Мнение психолога из Академии МВД

Кирилл Казаков : Роман Протасевич был убедителен? Очень много говорят о том, что он давал это интервью под какими-то наркотиками, под воздействием психиатра, под воздействием гипноза. Прав ли тот человек, который говорит эти вещи?

Инга Сечко:

Убедительным ли бы Протасевич в интервью или он говорил под давлением? Я проанализировала это интервью, просмотрела его несколько раз от начала до конца. Я как профайлер обращаю внимание на язык человеческого тела. Когда мы говорим о чем-то, особенно очень важном, мы стараемся контролировать свои слова, мимику, тело, насколько это возможно, голос. Что удается лучше всего? Лучше всего мы контролируем слова. А когда человек, например, лжет или говорит то, о чем он не думает, чего он не хотел бы говорить, то ему приходится контролировать не только слова, но и голос и так далее.

Кирилл Казаков:

То есть в данном случае этого не было, человек был более убедителен?

Инга Сечко:

В самом начале интервью он напряжен в ожидании вопросов. Естественно, он не знает, что будет дальше, какие вопросы ему будут задавать. Это совершенно нормальное человеческое волнение, базовое волнение. Каждый из нас так бы волновался. По мере того как он разговаривает, отвечает на вопросы, он раскрепощается. Я видела у него очень много жестов искренности, у него не было того напряжения, которое в самом начале было, когда просто было ожидание интервью. Он был расслаблен. У него было много открытых жестов. Открытые жесты, когда человек сопровождает свою речь жестами.