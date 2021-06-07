Из УК было исключено 10 статей. Как изменится ответственность за преступления в Беларуси?

Новости Беларуси. Уголовная ответственность за выплату зарплат в конвертах, усиление наказания за ложь в интернете, а также за умышленное блокирование дорог. В Беларуси вступил в силу Закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При его подготовке в Министерстве юстиции было проанализировано порядка 800 предложений. И какой итог? Об этом поговорим с гостем студии, консультантом Министерства юстиции Беларуси Павлом Ненашевым. Виктория Ходосок, СТВ:

Как вы охарактеризуете сегодняшние изменения в Уголовном кодексе? На ваш взгляд, Кодекс стал более либеральным либо более жестким?

Павел Ненашев, консультант Министерства юстиции Беларуси:

Ряд статей новых появилось в УК в контексте ужесточения уголовной ответственности, по отдельным статьям, наоборот, ответственность была уменьшена. Соответственно, он носит такой сбалансированный характер. Сложно сказать однозначно – он более либеральный либо, наоборот, более жесткий, поскольку в зависимости от тех или иных вопросов он решает различные вопросы в том смысле, что может либо ужесточать либо, наоборот, смягчать ответственность. Из Уголовного кодекса было исключено 10 статей Виктория Ходосок:

Какие статьи исключили из Уголовного кодекса? Павел Ненашев:

В целом, из УК было исключено 10 статей, порядка 24 составов преступлений. Если рассматривать причины, по которым они были исключены, то ряд статей был исключен по причине невостребованности или маловостребованности их на практике.

Виктория Ходосок:

Одно из изменений касается ответственности за разглашение персональных данных. Реально ли будет этот инструмент работать и сможем ли мы наказывать злоумышленников, которые сидят за границей? Какая ответственность грозит за разглашение персональных данных? Павел Ненашев:

Эта статья как раз таки была введена в целях защиты информации о частной жизни и персональных данных граждан, которые уже находятся в открытом доступе. Предполагается, что ее практика применения позволит избежать злоупотребления данной информацией в интернете. Что же касается предотвращения и поимки правонарушителей, которые находятся за границей, то здесь скорей всего в большей степени даже вопрос дипломатический и зависит не сколько от нашего законодательства, сколько от иностранных государств, которые в зависимости от наличия тех или иных договоренностей обязаны либо могут нам выдавать правонарушителей, тех, которые на территории нашей страны признаны таковыми.

Виктория Ходосок:

Что будет грозить тому человеку, который разгласил чьи-то личные данные? Павел Ненашев:

Если брать общий состав, то там максимальное наказание в виде лишения свободы до трех лет. Если идет речь о разглашении информации о частной жизни либо персональных данных в отношении лица в связи с его служебными обязанностями, выполнением общественного долга, там предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти лет. Виктория Ходосок:

А что сейчас будет грозить за экстремистскую деятельность и какие действия попадают под это понятие? За экстремистскую деятельность может грозить срок от от двух до шести лет

Павел Ненашев:

В настоящее время у нас Уголовным кодексом предусмотрена ответственность лишь за руководство и создание экстремистских формирований. Однако анализ правоприменительной практики выявил необходимость в том числе криминализации участия в экстремистских формированиях. Данное нововведение было введено в Уголовный кодекс. Кроме того, с учетом опыта соседних стран – Российской Федерации, Казахстана и других стран постсоветского пространства, в Кодекс были введены две новые статьи – за вербовку и склонение к экстремистской деятельности, а также подготовку и обучение экстремистской деятельности. Во всех случаях там максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет. Виктория Ходосок:

Сейчас идет очередная волна компьютерных преступлений. Какие будут значимые изменения для этого направления в Кодексе? Ответственность за компьютерные преступления: что изменится?

Павел Ненашев:

Да, с одной стороны, проблема не нова, с другой стороны, в последнее время она наиболее стала актуальной. В этой связи законом предусматривается корректировка комплексная отдельной главы 31 «Преступления против информационной безопасности». В рамках данных корректировок комплексно пересматриваются все составы преступления, предусмотренные данной главой, на предмет их соотношения с административной ответственностью. Достаточно тех мер, которые уже предусмотрены. В частности, допустим, в статье 349 «Несанкционированный доступ к компьютерной информации» разграничивается ответственность с аналогичной статьей в КоАПе. Статьи 350 и 351 «Модификация компьютерной информации» и «Компьютерный саботаж» объединятся в одну статью «Уничтожение, блокировка и модификация компьютерной информации». Кроме того, практически по всем статьям данной главы ужесточается ответственность в виде лишения свободы в среднем на один-два года. Предполагается, что на практике данное нововведение позволит снизить участившиеся в последнее время случаи, связанные с преступлениями в этой сфере. Виктория Ходосок:

Интересный момент касается пределов необходимой самообороны. На чьей же стороне все-таки будет закон? Самооборона и защита собственности. Как закон защищает права потерпевших?