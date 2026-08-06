Новости по тегу #Уголовное законодательство

Благодаря взаимодействию следователей, сотрудников милиции и судебных экспертов, сегодня удается детально восстанавливать картину криминальных событий, произошедших десятилетия назад.
Под подозрением – заведующая зернохранилищем, которая внесла неверные сведения в отчет.
Новый выпуск авторской программы Романа Протасевича «Без прикрытия» 9 июля в 20:15 на СТВ.
Действующим законодательством Республики Беларусь не предусмотрена сегодня уголовная ответственность за сталкинг. Но по объективной стороне преступления статья 202, 203-1 предусматривает как уголовную ответственность, так и административную.
Участие принимают 16 студенческих команд из Беларуси, России, Узбекистана, Казахстана и Азербайджана. Молодым людям предстоит смоделировать заседание Международного уголовного суда.
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