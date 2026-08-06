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Новости по тегу #Уголовное законодательство

Держали в заложниках, требуя отдать долг – в Беларуси раскрыто резонансное дело банды 90-х
06 августа 2026 17:52

Держали в заложниках, требуя отдать долг – в Беларуси раскрыто резонансное дело банды 90-х

В Минской области правоохранители предотвратили хищение 620 тонн зерна
06 августа 2026 17:19

В Минской области правоохранители предотвратили хищение 620 тонн зерна

«Бизнес на судьбах»: как за обещанием глянцевого будущего скрывалась схема с уголовным сроком
09 июля 2026 13:59

«Бизнес на судьбах»: как за обещанием глянцевого будущего скрывалась схема с уголовным сроком

Что такое сталкинг с юридической точки зрения – объяснил адвокат
07 октября 2025 17:38

Что такое сталкинг с юридической точки зрения – объяснил адвокат

В Минске стартовал II Международный конкурс «Нюрнбергский процесс и современное международное право»
27 ноября 2024 07:32

В Минске стартовал II Международный конкурс «Нюрнбергский процесс и современное международное право»

В Беларуси могут ввести ответственность для родителей, если ребёнок пострадает из-за недосмотра
11 марта 2024 16:56

В Беларуси могут ввести ответственность для родителей, если ребёнок пострадает из-за недосмотра

Лукашенко: надо перелопачивать Уголовный и другие кодексы!
14 января 2024 19:07

Лукашенко: надо перелопачивать Уголовный и другие кодексы!

Лазуткин: амнистировать всех скопом хорошо, но лучше, чтобы такой человек туда даже не попадал
13 января 2024 16:54

Лазуткин: амнистировать всех скопом хорошо, но лучше, чтобы такой человек туда даже не попадал

В Беларуси создадут рабочую группу, которая пересмотрит санкции в ряде статей Уголовного кодекса
11 января 2024 13:50

В Беларуси создадут рабочую группу, которая пересмотрит санкции в ряде статей Уголовного кодекса

Лукашенко: предстоит большая работа – надо перелопачивать этот Уголовный кодекс
11 января 2024 10:39

Лукашенко: предстоит большая работа – надо перелопачивать этот Уголовный кодекс

В Швеции будут давать 4 года тюрьмы за поддержку экстремистских организаций
04 мая 2023 09:02

В Швеции будут давать 4 года тюрьмы за поддержку экстремистских организаций

Предатель должен знать, что в случае измены будет уничтожен. Гайдукевич и Боровик о новом законе Президента
10 марта 2023 18:53

Предатель должен знать, что в случае измены будет уничтожен. Гайдукевич и Боровик о новом законе Президента