Придыбайло: интервью Протасевича может стать последним громким событием попытки цветной революции

Константин Придыбайло, журналист (Россия):

Те, у кого есть, скажем так, хоть что-то между левым и правым ухом в голове, хоть какое-то подобие мозга, уже одумались и все поняли давным-давно. То есть этот человек будет дальше верить Telegram-каналам, верить Маше с выбитыми 25 зубами, изнасилованным дубинками и так далее. Вот эти попытки объяснить, что эта цветная революция абсолютно ангажированная история, профинансированная сами понимаем кем и для чего. Вот если люди – извините, почти год прошел – до сих пор, как говорится, не допетрили, то им даже объяснять ничего не надо. Это будет только хуже. Знаете, как с больным – иногда его нужно просто оставить в покое, и он придет в себя.

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Я не знаю просто, кто еще остается верить в эту, скажем так, котлетную тусовку, когда они уже сами признали и Протасевич в своем интервью сказал, что сейчас главная задача – это чтобы народ начал голодать. Ну, это играть против себя, забивать в свои ворота. Это максимально глупо. Я надеюсь, что… Да, действительно, это интервью может стать последним громким событием той попытки цветной революции.