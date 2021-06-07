Юрий Караев: «Кто-нибудь может вспомнить до 9 августа, чтобы милиционеры совершили какой-то дикий случай?»
Новости Беларуси. Признания, инсайты, факты и откровенный расклад после телеисповеди Романа Протасевича. В ток-шоу «По существу» собрались политологи, адвокаты, депутаты, эксперты и специалисты психоанализа.
Полное интервью с Романом Протасевичем смотрите здесь.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Вы были внутри этого процесса.
Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:
По доказательствам, я Виктору Ивановичу [Виктор Чайчиц – прим. ред.] не соперник вообще, ибо профессионал – это он, а я руководил тем, чтобы охранять общественный порядок. Я же министр внутренних дел был, а не адвокат и не прокурор. Мы что-то очень быстро все решили понять и простить. Если бы бед, принесенных их Telegram-каналом, было больше… Где-то брожение нескольких тысяч или нескольких десятков тысяч человек по улицам Минска по воскресеньям, искусное направление нашими их от проспекта в другие места, от узких улиц, от мостов, выдержка, где их трогать, где не трогать – не допустить Немигу. Да просто даже не с точки зрения того, что они что-то захватили, победили, оттеснили нас, побили. Они бы подавили друг друга. Вспоминаем Немигу, когда погибли люди. Здесь не организованная нами, властями, толпа движется, да еще и агрессивная, готовая нападать на милиционеров. А если милиционеры что-то применят или сорвутся без приказа, и те побегут? Да хотя бы не от того водомета, который «ласкает» их, а от совокупного применения всех нелетальных спецсредств, которые может применить милиция, органы внутренних дел. Они побегут и подавят друг друга, и матери подавленных, раздавленных, убитых и растерзанных в толпе будут сначала обвинять нас, жестоких, а потом до них дойдет, кто толкал.
Юрий Караев:
Я же не забуду никогда, как они по телефонам смотрели, куда идти. Ими руководит канал из-за рубежа, и нормальные граждане поражаются, как люди, которые себя считают взрослыми, образованными, бизнесменами, лавочниками и прочими успешными айтишниками и предпринимателями, как бараны идут туда.
Андрей Кривошеев в разговоре с Соловьевым сказал: мои знакомые, которые были на той стороне, поражаются, как мы три месяца могли слушать этих молодых людей и ходить по их указке на ту улицу, по тому маршруту? Я к тому, что если бы эти матери подавленных и раздавленных (слава богу, что этого не произошло) осознали, кто их на это толкнул... Мы-то сейчас не выкарабкались, а вышли из этой ситуации – мы не выкарабкивались – по наиболее легкому и бескровному варианту, как бы ни обвиняли милицию и меня в синих задницах.
Кирилл Казаков:
Нас обвиняют в том, что милиция применяла силу. Скажите, хоть кто-то из тех, кто обвинял, законы милиции читал? Они вообще понимают – милиция действовала по закону?
Юрий Караев:
Я повторял это не раз и скажу: самая адекватная из всех полиций мира – это белорусская милиция. Скажу еще раз: кто-нибудь может вспомнить до 9 августа, чтобы милиционеры совершили какой-то дикий случай? Кого-то, как в других городах, расстреляли, передавили шею, изнасиловали? Они нас пытались в каких-то изнасилованиях обвинить, но я на пальцах им доказывал и устройство автозака, и сколько там…