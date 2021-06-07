Журналистка из Польши: запрет, закрытие воздушного пространства и санкции – это средства тоже против белорусских граждан

Малгожата Кульбачевска-Фигат, независимый журналист (Польша):

Несколько лет тому назад Польша с энтузиазмом поддержала украинскую революцию. На этот раз они действительно веруют, что миссия Польши – научить белорусов тоже управлять своим государством по-европейски. Это, можно сказать, такое историческое убеждение.

Не секрет, что польская внешняя политика во многом согласовывается с тем, что нужно Вашингтону. Если в Вашингтоне есть желание укреплять позицию США в Восточной и Центральной Европе, Польша обязательно присоединяется к этому проекту. Сейчас в Европе мнение такое, что с Александром Лукашенко никаких отношений поддерживать нельзя, что никакого диалога вести уже… Что время диалога уже прошло. И что Беларусь следует изолировать в Европе, даже причем не только белорусские власти, но и белорусских граждан. На самом деле запрет, закрытие воздушного пространства и санкции – это средства тоже против белорусских граждан, и все это в Европе более-менее понимают.

Придыбайло: интервью Протасевича может стать последним громким событием попытки цветной революции

Когда появились в интернете его фотографии с Донбасса, европейские журналисты пытались все-таки рассказывать, что он там ничего плохого не сделал, что он корреспондентом поехал и вообще у него никаких крайне правых взглядов быть и не могло. Этот момент интервью, где он рассказывал о своем присутствии на Донбассе, тоже шокировал наших европейских корреспондентов.