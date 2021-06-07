«Это вот вожди революции». Вот как Юрий Караев прокомментировал видео с телефона Романа Протасевича

Новости Беларуси. Признания, инсайты, факты и откровенный расклад после телеисповеди Романа Протасевича легли в основу дискуссии на площадке ток-шоу «По существу». В прямом эфире у Кирилла Казакова и Алены Сыровой собрались политологи, адвокаты, депутаты, эксперты и специалисты психоанализа. «У нас нет улицы, у нас ее нет и не будет». Самое важное из интервью Романа Протасевича читайте здесь. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Это видео, которое изъяли оперативники из телефона Романа Протасевича. Видео, которое в принципе не подразумевалось для показа широкой публике. Это тот вечер, когда в Беларуси собирались люди на площади возле стелы. Ночь с 9 на 10 августа.

– В Беларуси начинается революция. Что происходит? Здесь у нас Степка сидит с телефоном и обзывает Зыбицкую Брестом, здесь у нас разбросанные носки Яна, и сам Янчик в труселях. Янчик, ваш комментарий на сегодняшней смене?

– Вот мой комментарий. Сегодня Александра.

– Сегодня Янчик предпочел революцию Александре. Алена Сырова, СТВ:

Инга, что вы можете сказать о людях на этом видео? Об их поведении?

Инга Сечко, кандидат психологических наук, специалист по профайлингу, старший преподаватель кафедры Академии МВД Беларуси:

Ребята не понимают, что они играют судьбами людей. Для них это просто игра. Вот такое инфантильное отношение к веселой ситуации. Ну, разбросаны носки, ну, можно сидеть в трусах. Кирилл Казаков:

Они начинают революцию. В тот момент, когда на площади в Минске их якобы сторонники выходят против ОМОНа, они сидят и развлекаются. Инга Сечко:

Потому что они на расстоянии, они этого не видят, в этом не участвуют. Они просто как будто играют, на экране монитора они видят игру, и они в нее просто играют. То есть то, что решается судьба страны... Кирилл Казаков:

Юрий Хаджимуратович, это была игра в ночь с 9 на 10 августа? Это настолько было весело, как там, на экране?

Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:

Это была не игра. Посмотрите на их лица, этих игроков. Это очень серьезно. Эти люди вышли, как я говорю, побардачить немножко на улице. Они играют, как им кажется, в революционеров. А то, что они могут разрушить страну, государство, жизнь людей, свою в том числе. Я не знаю, где они все работают, но все это держится на том порядке, который есть в государстве. Из них половина потеряла бы работу, спокойную жизнь, а может быть водопровод, канализацию, мирное небо и нормальный порядок вещей. Они что думают? Что хаос, который они порождают, бесследно исчезнет? И вот эти вот среди разбросанных носков, коими они кичатся, подтверждает… Кирилл Казаков:

Но они же ведь даже не понимают, что они творят. Юрий Караев:

Они этим бравируют. Подтверждает, что все революционеры – это хаотичные бунтовщики. В основном это такие люди, которые… У них порядка, как профессор Преображенский говорил, ни в голове нет, ни в их квартире. И вот как правильно сказала наш уважаемый психолог, они играют на расстоянии в компьютерную игру. На телефоне показывают, как десятки, по их мнению, тысяч людей выходят по их командам, по их сигналам.

Кирилл Казаков:

А то, что страдают милиционеры, а то, что страдают жены милиционеров, а то, что даже те, кто выходят на милиционеров, страдают. Юрий Караев:

Это несерьезные люди. Поэтому кто там кого поломает, кто кому щитом придавит или палкой руку обездвижит или что еще похуже. Они отдалены, как летчик, который бомбит города и не видит, сколько там людей погибает, горит и так далее. Это вот вожди революции. Посмотрите на эти снимки, где они бравируют.