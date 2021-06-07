«Это вот вожди революции». Вот как Юрий Караев прокомментировал видео с телефона Романа Протасевича
Новости Беларуси. Признания, инсайты, факты и откровенный расклад после телеисповеди Романа Протасевича легли в основу дискуссии на площадке ток-шоу «По существу». В прямом эфире у Кирилла Казакова и Алены Сыровой собрались политологи, адвокаты, депутаты, эксперты и специалисты психоанализа.
«У нас нет улицы, у нас ее нет и не будет». Самое важное из интервью Романа Протасевича читайте здесь.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Это видео, которое изъяли оперативники из телефона Романа Протасевича. Видео, которое в принципе не подразумевалось для показа широкой публике. Это тот вечер, когда в Беларуси собирались люди на площади возле стелы. Ночь с 9 на 10 августа.
– В Беларуси начинается революция. Что происходит? Здесь у нас Степка сидит с телефоном и обзывает Зыбицкую Брестом, здесь у нас разбросанные носки Яна, и сам Янчик в труселях. Янчик, ваш комментарий на сегодняшней смене?
– Вот мой комментарий. Сегодня Александра.
– Сегодня Янчик предпочел революцию Александре.
Алена Сырова, СТВ:
Инга, что вы можете сказать о людях на этом видео? Об их поведении?
Инга Сечко, кандидат психологических наук, специалист по профайлингу, старший преподаватель кафедры Академии МВД Беларуси:
Ребята не понимают, что они играют судьбами людей. Для них это просто игра. Вот такое инфантильное отношение к веселой ситуации. Ну, разбросаны носки, ну, можно сидеть в трусах.
Кирилл Казаков:
Они начинают революцию. В тот момент, когда на площади в Минске их якобы сторонники выходят против ОМОНа, они сидят и развлекаются.
Инга Сечко:
Потому что они на расстоянии, они этого не видят, в этом не участвуют. Они просто как будто играют, на экране монитора они видят игру, и они в нее просто играют. То есть то, что решается судьба страны...
Кирилл Казаков:
Юрий Хаджимуратович, это была игра в ночь с 9 на 10 августа? Это настолько было весело, как там, на экране?
Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:
Это была не игра. Посмотрите на их лица, этих игроков. Это очень серьезно. Эти люди вышли, как я говорю, побардачить немножко на улице. Они играют, как им кажется, в революционеров. А то, что они могут разрушить страну, государство, жизнь людей, свою в том числе. Я не знаю, где они все работают, но все это держится на том порядке, который есть в государстве. Из них половина потеряла бы работу, спокойную жизнь, а может быть водопровод, канализацию, мирное небо и нормальный порядок вещей. Они что думают? Что хаос, который они порождают, бесследно исчезнет? И вот эти вот среди разбросанных носков, коими они кичатся, подтверждает…
Кирилл Казаков:
Но они же ведь даже не понимают, что они творят.
Юрий Караев:
Они этим бравируют. Подтверждает, что все революционеры – это хаотичные бунтовщики. В основном это такие люди, которые… У них порядка, как профессор Преображенский говорил, ни в голове нет, ни в их квартире. И вот как правильно сказала наш уважаемый психолог, они играют на расстоянии в компьютерную игру. На телефоне показывают, как десятки, по их мнению, тысяч людей выходят по их командам, по их сигналам.
Кирилл Казаков:
А то, что страдают милиционеры, а то, что страдают жены милиционеров, а то, что даже те, кто выходят на милиционеров, страдают.
Юрий Караев:
Это несерьезные люди. Поэтому кто там кого поломает, кто кому щитом придавит или палкой руку обездвижит или что еще похуже. Они отдалены, как летчик, который бомбит города и не видит, сколько там людей погибает, горит и так далее. Это вот вожди революции. Посмотрите на эти снимки, где они бравируют.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Вот эта картина, которую мы с вами видели, видео – это, по сути, то, во что могла превратиться наша чистая, красивая, свободная, мирная Беларусь. В такой притон вместе с такими руководителями. Они же себя видели не просто организаторами революции. Они видели себя руководителями страны – «министр информации» там сидел, «министр» еще чего-то. Вот во что мы могли сегодня превратить нашу страну, если бы вместе не объединились (правоохранительным органам спасибо и всем нашим гражданам) и не выстояли. Вот в такой притон, это очень яркая картинка. И всем, кто сегодня хочет и какие-то мысли у него есть, надо это показывать и смотреть – вы такое хотите?
Юрий Караев:
Им бы никто руководить потом в будущем не дал. Их более серьезные покровители этих бы задвинули куда-нибудь. Они нужны только для того, чтобы порядок сломать и тех, кого они вывели на улицы (вплоть до того, что устланная их телами), сломить сопротивление правоохранителей. А там что тех судьба, что этих, что семьи тех, кто на их стороне, одурманенных, что правоохранителей, солдат срочной службы, внутренних войск, ОМОНовцев, ГУБОПиКовцев и всех милиционеров – им все равно.
Сергей Клишевич:
Совершенно верно, но есть пример Украины, когда такие же деятели устраивали там бардак.
Кирилл Казаков:
Первый год. Они первый год были у власти, потом их просто смела другая уже какая-то система.
Сергей Клишевич:
Совершенно верно, им вначале дали власть, а потом выкинули.
Инга Сечко:
Наверняка вы слышали все историческую фразу: революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами подлецы, проходимцы.
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