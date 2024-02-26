Выборы в Беларуси – почему эта кампания войдёт в историю? Итоги голосования обсудили эксперты

Электоральная рефлексия. Как это было? На каком фоне проходили выборы? Каким образом удалось удержать фокус национальных интересов? Почему эта кампания войдет в историю? Что предстоит сделать тем, кому избиратели своими голосами вручили депутатские портфели? На площадке ток-шоу «По существу» собрались политологи, депутаты, наблюдатели и представители ЦИК. Клишевич: американские депутаты решают вопросы своих спонсоров

Сергей Клишевич, член Коммунистической партии Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Самое главное – как оценят выборы наши избиратели и как они на себе прочувствуют итоги этих выборов. Мы уже, без всякого хвастовства, провели встречу в администрации района по злободневным вопросам, которые не требовали отлагательств. Некоторые проблемы порешали. Это проблемы, связанные с утеплением одной из квартир. Вот, это наша белорусская политика. Посмотрите кто занимается сегодня проблемами. Может быть, американские, французские или немецкие депутаты занимаются сегодня проблемами своих граждан? Кирилл Казаков, СТВ:

Если бы американские и немецкие депутаты решали вопросы, которые решат наши депутаты… Сергей Клишевич:

Они решают вопросы своих спонсоров. Вот их задача. Что им нас оценивать? Это совсем другая парадигма. Они чужие для нас в этом вопросе. ЛДПБ будет участвовать в президентской кампании в 2025-м – Гайдукевич. «Я рад, что сегодня в парламенте столько ярких людей»

Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Парламент на самом деле другой, задачи перед ним стоят другие. Об этом говорил и Президент на встрече с лидерами политических партий, которые участвовали в выборах. Мне очень запомнилась одна его фраза, которую я отложил себе в голове, потому что она очень отражает нынешний состав парламента. Он сказал: «Я даже не могу себе сегодня представить, какие задачи, может быть, придется решать нынешнему составу парламента, который изберут, Совету Республики и Всебелорусскому собранию». Потому что какие будут вызовы через год, два, три мы сегодня еще не знаем. Поэтому человеческий фактор – кого избрали – это крайне важно. И я уже, посмотрев состав, скажу: я рад, что сегодня в парламенте столько ярких людей, которые будут защищать страну вместе с нами. Михайловский: выборы-2024 – это реванш белорусов по поводу того, что было в 2020-м

Кирилл Казаков:

Вчера явка была достаточно высокая, даже по мнению Александра Лукашенко. То, что на местных выборах такая явка, – это совмещение с парламентскими либо же есть рефлексия 2020 года? Как Президент говорит, те, кто бежали, своими поступками наоборот вызывали людей на отторжение и на совершение своего гражданского долга. Вадим Михайловский, заведующий кафедрой государственного управления БГУ, кандидат политических наук:

В первую очередь, это, конечно же, реванш нашего белорусского населения по поводу того, что было в 2020 году. Можно выделить три фактора, почему наши граждане проявили такую высокую явку и пришли на выборы. Во-первых, это, с моей точки зрения, уникальная демократия согласия, которая в нашей стране сложилась. Мы долго к этому шли, опирались только на наш государственный опыт строительства. И в итоге получили консенсус по базовым вопросам жизни нашего общества. И Президент, и госорганы, да и все кандидаты, которые принимали участие в выборах, исходили из этого общего консенсуса. Во-вторых, действительно, такая тихая, незаметная работа правоохранительных органов, стоит отдать им честь, которую они провели по нивелированию внутренней угрозы, которая могла бы дестабилизировать обстановку. В-третьих, немаловажный фактор – та политкультура, которая сложилась в нашей стране. Наши граждане действительно подтвердили, что они могут вести себя культурно на выборах, в том числе беря пример со своих кандидатов. Читайте также: Вадим Грачев: в 2020 году устраивали бардак, на нынешних выборах провокаций не было Почему медийные люди решили пойти в политику? Авдонин – о выборах Представитель ЦИК рассказал о явке молодых избирателей на выборы «Депутат должен быть готов к тому, что будет под санкциями и должен гордиться этим»

Олег Гайдукевич:

Давайте людям напомним еще один момент. Избранный депутат должен быть готов к тому, что будет под санкциями и должен гордиться этим. Потому что еще только избрали, я уже читаю: под санкции надо вводить! Представляете, насколько дикость? Второе. Он должен быть готов к тому, что ему покушения могут сделать. У нас что, не было случаев? Были. Угрожать будут, информационно давить. То есть депутат сегодня работает в этих условиях, понимая, что так будет. У белорусов права на политическую ошибку нет – Сергей Клишевич

Сергей Клишевич:

Как бы там ни было, самое главное сегодня – это нам надо обучаться. Но у белорусов права на политическую ошибку нет. Это будет очень дорого для нашей страны, для жизни каждого белоруса, если мы, не дай бог, ошибемся в случае с парламентом, с Президентом или Всебелорусским народным собранием. У нас под боком ярчайший пример того, что происходит с государством, когда происходит политическая ошибка. Когда человек обещал остановить войну, сегодня война пылает с неимоверными размахами. И эту политическую ошибку общество не исправит! То же самое будет и у нас, если мы ошибемся. Поэтому учиться надо очень ускоренными темпами. Какие технические сложности были в избирательной кампании 2024-го – рассказали в ЦИК. Кандидат политических наук: нас ждет очень интересный год и демократические, конкурентные выборы Алена Сырова, СТВ:

Президент как раз и сказал, что система должна работать и себя показать.

Вадим Михайловский:

Я считаю, что Президент сделал свое заявление как Главнокомандующий. Он бы не мог сделать по-другому. Это было бы крайне безответственно с его стороны в тех условиях, в которых пребывает сегодня мир и наш регион, сделать другое заявление. Мы не расслабимся, потому что не стоит забывать – в ближайший год мы увидим людей, которые захотят вступить с ним в конкуренцию. В любом случае нас с вами ждет очень интересный год и демократические, конкурентные выборы. Думаю, в ближайшее время наше население будет мобилизовано, в том числе по этому фактору. Гайдукевич: и на парламентских, и на президентских выборах должны быть только патриоты – хватит сумасшедших пускать!