Выборы в Беларуси – почему эта кампания войдёт в историю? Итоги голосования обсудили эксперты
Электоральная рефлексия. Как это было? На каком фоне проходили выборы? Каким образом удалось удержать фокус национальных интересов? Почему эта кампания войдет в историю? Что предстоит сделать тем, кому избиратели своими голосами вручили депутатские портфели? На площадке ток-шоу «По существу» собрались политологи, депутаты, наблюдатели и представители ЦИК.
Клишевич: американские депутаты решают вопросы своих спонсоров
Сергей Клишевич, член Коммунистической партии Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Самое главное – как оценят выборы наши избиратели и как они на себе прочувствуют итоги этих выборов. Мы уже, без всякого хвастовства, провели встречу в администрации района по злободневным вопросам, которые не требовали отлагательств. Некоторые проблемы порешали. Это проблемы, связанные с утеплением одной из квартир. Вот, это наша белорусская политика.
Посмотрите кто занимается сегодня проблемами. Может быть, американские, французские или немецкие депутаты занимаются сегодня проблемами своих граждан?
Кирилл Казаков, СТВ:
Если бы американские и немецкие депутаты решали вопросы, которые решат наши депутаты…
Сергей Клишевич:
Они решают вопросы своих спонсоров. Вот их задача. Что им нас оценивать? Это совсем другая парадигма. Они чужие для нас в этом вопросе.
ЛДПБ будет участвовать в президентской кампании в 2025-м – Гайдукевич.
«Я рад, что сегодня в парламенте столько ярких людей»
Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Парламент на самом деле другой, задачи перед ним стоят другие. Об этом говорил и Президент на встрече с лидерами политических партий, которые участвовали в выборах. Мне очень запомнилась одна его фраза, которую я отложил себе в голове, потому что она очень отражает нынешний состав парламента. Он сказал: «Я даже не могу себе сегодня представить, какие задачи, может быть, придется решать нынешнему составу парламента, который изберут, Совету Республики и Всебелорусскому собранию». Потому что какие будут вызовы через год, два, три мы сегодня еще не знаем. Поэтому человеческий фактор – кого избрали – это крайне важно. И я уже, посмотрев состав, скажу: я рад, что сегодня в парламенте столько ярких людей, которые будут защищать страну вместе с нами.
Михайловский: выборы-2024 – это реванш белорусов по поводу того, что было в 2020-м
Кирилл Казаков:
Вчера явка была достаточно высокая, даже по мнению Александра Лукашенко. То, что на местных выборах такая явка, – это совмещение с парламентскими либо же есть рефлексия 2020 года? Как Президент говорит, те, кто бежали, своими поступками наоборот вызывали людей на отторжение и на совершение своего гражданского долга.
Вадим Михайловский, заведующий кафедрой государственного управления БГУ, кандидат политических наук:
В первую очередь, это, конечно же, реванш нашего белорусского населения по поводу того, что было в 2020 году. Можно выделить три фактора, почему наши граждане проявили такую высокую явку и пришли на выборы. Во-первых, это, с моей точки зрения, уникальная демократия согласия, которая в нашей стране сложилась. Мы долго к этому шли, опирались только на наш государственный опыт строительства. И в итоге получили консенсус по базовым вопросам жизни нашего общества. И Президент, и госорганы, да и все кандидаты, которые принимали участие в выборах, исходили из этого общего консенсуса.
Во-вторых, действительно, такая тихая, незаметная работа правоохранительных органов, стоит отдать им честь, которую они провели по нивелированию внутренней угрозы, которая могла бы дестабилизировать обстановку.
В-третьих, немаловажный фактор – та политкультура, которая сложилась в нашей стране. Наши граждане действительно подтвердили, что они могут вести себя культурно на выборах, в том числе беря пример со своих кандидатов.
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«Депутат должен быть готов к тому, что будет под санкциями и должен гордиться этим»
Олег Гайдукевич:
Давайте людям напомним еще один момент. Избранный депутат должен быть готов к тому, что будет под санкциями и должен гордиться этим. Потому что еще только избрали, я уже читаю: под санкции надо вводить! Представляете, насколько дикость? Второе. Он должен быть готов к тому, что ему покушения могут сделать. У нас что, не было случаев? Были. Угрожать будут, информационно давить. То есть депутат сегодня работает в этих условиях, понимая, что так будет.
У белорусов права на политическую ошибку нет – Сергей Клишевич
Сергей Клишевич:
Как бы там ни было, самое главное сегодня – это нам надо обучаться. Но у белорусов права на политическую ошибку нет. Это будет очень дорого для нашей страны, для жизни каждого белоруса, если мы, не дай бог, ошибемся в случае с парламентом, с Президентом или Всебелорусским народным собранием.
У нас под боком ярчайший пример того, что происходит с государством, когда происходит политическая ошибка. Когда человек обещал остановить войну, сегодня война пылает с неимоверными размахами. И эту политическую ошибку общество не исправит! То же самое будет и у нас, если мы ошибемся. Поэтому учиться надо очень ускоренными темпами.
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Кандидат политических наук: нас ждет очень интересный год и демократические, конкурентные выборы
Алена Сырова, СТВ:
Президент как раз и сказал, что система должна работать и себя показать.
Вадим Михайловский:
Я считаю, что Президент сделал свое заявление как Главнокомандующий. Он бы не мог сделать по-другому. Это было бы крайне безответственно с его стороны в тех условиях, в которых пребывает сегодня мир и наш регион, сделать другое заявление. Мы не расслабимся, потому что не стоит забывать – в ближайший год мы увидим людей, которые захотят вступить с ним в конкуренцию. В любом случае нас с вами ждет очень интересный год и демократические, конкурентные выборы. Думаю, в ближайшее время наше население будет мобилизовано, в том числе по этому фактору.
Гайдукевич: и на парламентских, и на президентских выборах должны быть только патриоты – хватит сумасшедших пускать!
Олег Гайдукевич:
И еще один тест на президентские выборы, самый главный. Посмотрите, прошли парламентские выборы без пятой колонны. И что, конкуренции не было? Конкуренция была огромная. Скандалов не было, спокойно выборы прошли. Вот главный тест: на президентских выборах 2025 года не должно больше быть никакой пятой колонны. Никаких сумасшедших, никаких людей, которых поддерживает Запад. Прочитали где-то, что его Германия поддерживает? До свидания с выборов! Это должен быть понятный посыл.
Вот я смотрю на Россию сейчас – мы же должны за соседями в Союзном государстве смотреть – прошла регистрация кандидатов в Президенты. Качать через кандидатов в Президенты не получится. Я смотрю, кого зарегистрировали: пятую колонну, Надеждина убрали (называю вещи своими именами), остались лидеры или представители парламентских фракций. Они уже могут качать через радикалов, которые на улице, но ни у кого из радикалов искусственного статуса кандидата в Президенты не будет.
Давайте я вещи назову своими именами. Ни Тихановская, ни в шестой год кто участвовал, ни в десятый – никто сто тысяч подписей, по сути, не собрал. Как и Надеждин. Мы регистрировали их всех и в России, и в Беларуси – ну, Запад, вы хотите, чтобы кто-то был. Больше такого не будет, не должно быть. Это мое мнение как лидера партии и политика. Должны быть только патриоты и на парламентских выборах, как у нас сейчас была конкуренция патриотов, и на президентской кампании. Хватит сумасшедших пускать.
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