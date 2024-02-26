ЛДПБ будет участвовать в президентской кампании в 2025-м – Гайдукевич
Электоральная рефлексия. Как это было? На каком фоне проходили выборы? Каким образом удалось удержать фокус национальных интересов? Почему эта кампания войдет в историю? Что предстоит сделать тем, кому избиратели своими голосами вручили депутатские портфели? На площадке ток-шоу «По существу» собрались политологи, депутаты, наблюдатели и представители ЦИК.
Кирилл Казаков, СТВ:
Работать в новом парламенте, понимая, что Президент будет баллотироваться, – это легче или сложнее?
Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы проходили это, потому что в 2019 году мы были избранными депутатами парламента. У нас уникальный был созыв. Потом начался ковид, а потом сразу президентская кампания. Это накладывает определенную ответственность на депутатов, безусловно.
Алена Сырова, СТВ:
А вы уже приняли решение для себя?
Олег Гайдукевич:
Партия обязательно будет участвовать в президентской кампании, секрета нет. Обязана! А формат будет решен позже, после того, как будем знать, какие вообще будут обстоятельства в стране. Мы патриотическая партия. Свои амбиции – это вторично, по сравнению со страной. Поэтому, безусловно, любая партия в том или ином виде обязана участвовать в президентской кампании, иначе этой партии нет. Либо она поддерживает одного из кандидатов, либо выдвигает своего. Какой-то формат у партии будет 100 %.
Читайте также:
Представитель ЦИК рассказал о явке молодых избирателей на выборы
Вадим Грачев: в 2020 году устраивали бардак, на нынешних выборах провокаций не было
Какие технические сложности были в избирательной кампании 2024-го – рассказали в ЦИК