ЛДПБ будет участвовать в президентской кампании в 2025-м – Гайдукевич

Электоральная рефлексия. Как это было? На каком фоне проходили выборы? Каким образом удалось удержать фокус национальных интересов? Почему эта кампания войдет в историю? Что предстоит сделать тем, кому избиратели своими голосами вручили депутатские портфели? На площадке ток-шоу «По существу» собрались политологи, депутаты, наблюдатели и представители ЦИК. Кирилл Казаков, СТВ:

Работать в новом парламенте, понимая, что Президент будет баллотироваться, – это легче или сложнее?

Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы проходили это, потому что в 2019 году мы были избранными депутатами парламента. У нас уникальный был созыв. Потом начался ковид, а потом сразу президентская кампания. Это накладывает определенную ответственность на депутатов, безусловно. Алена Сырова, СТВ:

А вы уже приняли решение для себя?