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ЛДПБ будет участвовать в президентской кампании в 2025-м – Гайдукевич

26 февраля 2024 17:21
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Электоральная рефлексия. Как это было? На каком фоне проходили выборы? Каким образом удалось удержать фокус национальных интересов? Почему эта кампания войдет в историю? Что предстоит сделать тем, кому избиратели своими голосами вручили депутатские портфели? На площадке ток-шоу «По существу» собрались политологи, депутаты, наблюдатели и представители ЦИК.

Кирилл Казаков, СТВ:
Работать в новом парламенте, понимая, что Президент будет баллотироваться, – это легче или сложнее?

ЛДПБ будет участвовать в президентской кампании в 2025-м – Гайдукевич-1

Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы проходили это, потому что в 2019 году мы были избранными депутатами парламента. У нас уникальный был созыв. Потом начался ковид, а потом сразу президентская кампания. Это накладывает определенную ответственность на депутатов, безусловно.

Алена Сырова, СТВ:
А вы уже приняли решение для себя?

ЛДПБ будет участвовать в президентской кампании в 2025-м – Гайдукевич-4

Олег Гайдукевич:
Партия обязательно будет участвовать в президентской кампании, секрета нет. Обязана! А формат будет решен позже, после того, как будем знать, какие вообще будут обстоятельства в стране. Мы патриотическая партия. Свои амбиции – это вторично, по сравнению со страной. Поэтому, безусловно, любая партия в том или ином виде обязана участвовать в президентской кампании, иначе этой партии нет. Либо она поддерживает одного из кандидатов, либо выдвигает своего. Какой-то формат у партии будет 100 %.

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# Выборы в Беларуси # общество # Олег Гайдукевич # Кирилл Казаков # Алена Сырова

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