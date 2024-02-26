Представитель ЦИК рассказал о явке молодых избирателей на выборы

Электоральная рефлексия. Как это было? На каком фоне проходили выборы? Каким образом удалось удержать фокус национальных интересов? Почему эта кампания войдет в историю? Что предстоит сделать тем, кому избиратели своими голосами вручили депутатские портфели? На площадке ток-шоу «По существу» собрались политологи, депутаты, наблюдатели и представители ЦИК.

Иван Толкач, заместитель заведующего отделом правовой, аналитической и методической работы аппарата ЦИК Беларуси:

У нас очень много разговоров ходило, что недостаточно работают с молодежью, что молодежь либо аполитична, либо оппозиционна и так далее. А сегодня мы видим, что из впервые голосующих граждан, то есть граждан, которым 18 лет исполнилось после референдума 2022 года, у нас пришло на участки для голосования почти 77 %.

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