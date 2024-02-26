Представитель ЦИК: мы не планируем корректировку избирательного законодательства к 2025 году
Электоральная рефлексия. Как это было? На каком фоне проходили выборы? Каким образом удалось удержать фокус национальных интересов? Почему эта кампания войдет в историю? Что предстоит сделать тем, кому избиратели своими голосами вручили депутатские портфели? На площадке ток-шоу «По существу» собрались политологи, депутаты, наблюдатели и представители ЦИК.
Алена Сырова, СТВ:
В ЦИКе учли те слабые места, по которым били тогда, пять лет назад? Сейчас все прошло визуально очень хорошо и спокойно, но может ли это быть затишьем перед бурей?
Иван Толкач, заместитель заведующего отделом правовой, аналитической и методической работы аппарата ЦИК Беларуси:
Во-первых – конечно, учли. Но у ЦИКа еще более сложная задача в части законодательной инициативы. Я имею в виду те изменения, которые мы вырабатываем в избирательный закон. Нам нужно, во-первых, устранить угрозы. А во-вторых – не ухудшить правовое положение участников избирательного процесса. То есть не усложнить, не перегрузить, а просто закрыть лазейки, которыми пользуются недобросовестные наши участники.
4 марта 2023 года у нас вступили в силу изменения и дополнения в Избирательный кодекс. Скажем так, сейчас мы первые выборы провели по обновленному законодательству. И можем смело сказать: да, эти изменения показали свои сильные стороны, действительно мы отработали спокойно, надежно. В общем-то те представительные и законодательные органы, которые были сформированы, сформированы в полном соответствии с законом.
Алена Сырова:
К 2025 году будет ли что-то новенькое еще?
Иван Толкач:
Нет. Мы не планируем корректировку избирательного законодательства к 2025 году. Тот закон, который есть, абсолютно надежен. Скорее, это уже будет после. Если что-то будет, мы учтем опыт применения закона в 2024 и 2025 годах и потом будем вносить какие-либо изменения.
Сразу еще скажу, что многие вещи детально в Избирательном кодексе не урегулированы, это отдано на откуп постановлениям Центральной комиссии. То есть мы буквально какие-то конкретные вещи уже прописываем в ходе избирательной кампании в своих документах. Тут у нас есть определенный зазор, мы можем немного регулировать.
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