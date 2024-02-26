Представитель ЦИК: мы не планируем корректировку избирательного законодательства к 2025 году

Электоральная рефлексия. Как это было? На каком фоне проходили выборы? Каким образом удалось удержать фокус национальных интересов? Почему эта кампания войдет в историю? Что предстоит сделать тем, кому избиратели своими голосами вручили депутатские портфели? На площадке ток-шоу «По существу» собрались политологи, депутаты, наблюдатели и представители ЦИК. Алена Сырова, СТВ:

В ЦИКе учли те слабые места, по которым били тогда, пять лет назад? Сейчас все прошло визуально очень хорошо и спокойно, но может ли это быть затишьем перед бурей?

Иван Толкач, заместитель заведующего отделом правовой, аналитической и методической работы аппарата ЦИК Беларуси:

Во-первых – конечно, учли. Но у ЦИКа еще более сложная задача в части законодательной инициативы. Я имею в виду те изменения, которые мы вырабатываем в избирательный закон. Нам нужно, во-первых, устранить угрозы. А во-вторых – не ухудшить правовое положение участников избирательного процесса. То есть не усложнить, не перегрузить, а просто закрыть лазейки, которыми пользуются недобросовестные наши участники. 4 марта 2023 года у нас вступили в силу изменения и дополнения в Избирательный кодекс. Скажем так, сейчас мы первые выборы провели по обновленному законодательству. И можем смело сказать: да, эти изменения показали свои сильные стороны, действительно мы отработали спокойно, надежно. В общем-то те представительные и законодательные органы, которые были сформированы, сформированы в полном соответствии с законом.