Зампред Федерации профсоюзов о работе с молодёжью: я вам завидую

К и рилл Казаков, СТВ: Молодые люди приходят, выбирают, где-то пишут об этом, рассказывают, идут в депутаты. Это уже смена парадигмы. У нас же много молодых в качестве наблюдателей работали? Это же тоже определенная мода на волонтерство, задел на президентские выборы следующего года.

Электоральная рефлексия. Как это было? На каком фоне проходили выборы? Каким образом удалось удержать фокус национальных интересов? Почему эта кампания войдет в историю? Что предстоит сделать тем, кому избиратели своими голосами вручили депутатские портфели? На площадке ток-шоу «По существу» собрались политологи, депутаты, наблюдатели и представители ЦИК.

Вадим Грачев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Потому что мы все немножко по-другому работу с ними выстроили. Когда мы говорим, что Конституция «на вырост» – давайте скажем, прямо и честно, вспоминали «Зачетный разговор» и другие проекты – и госорганы, и общественные организации, Совет безопасности, силовые органы, согласитесь, в последние годы мы по-другому работаем с молодежью.

Я в одном из университетов был, прямо сказал: «Я вам завидую». – «Почему?» – «Потому что раньше для нас в студенческие годы пиком такой встречи с кем-то известным была встреча с министром образования, известным Александром Михайловичем Радьковым». Сегодня у молодежи столько возможностей встречаться с различными экспертами, политологами, постоянно мы туда ходим, рассказываем. И у молодежи кругозор расширяется, они растут внутри по своему пониманию того, что происходит в мире. А когда еще силовые органы рассказывают, что происходит на границе, к чему надо готовиться, какие риски внутренние, внешние, тогда они по-другому относятся к своей стране, семье. Конечно, это дает результат.

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