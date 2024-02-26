Зампред Федерации профсоюзов о работе с молодёжью: я вам завидую

Электоральная рефлексия. Как это было? На каком фоне проходили выборы? Каким образом удалось удержать фокус национальных интересов? Почему эта кампания войдет в историю? Что предстоит сделать тем, кому избиратели своими голосами вручили депутатские портфели? На площадке ток-шоу «По существу» собрались политологи, депутаты, наблюдатели и представители ЦИК.
Кирилл Казаков, СТВ:
Молодые люди приходят, выбирают, где-то пишут об этом, рассказывают, идут в депутаты. Это уже смена парадигмы. У нас же много молодых в качестве наблюдателей работали? Это же тоже определенная мода на волонтерство, задел на президентские выборы следующего года.
Вадим Грачев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Потому что мы все немножко по-другому работу с ними выстроили. Когда мы говорим, что Конституция «на вырост» – давайте скажем, прямо и честно, вспоминали «Зачетный разговор» и другие проекты – и госорганы, и общественные организации, Совет безопасности, силовые органы, согласитесь, в последние годы мы по-другому работаем с молодежью.
Я в одном из университетов был, прямо сказал: «Я вам завидую». – «Почему?» – «Потому что раньше для нас в студенческие годы пиком такой встречи с кем-то известным была встреча с министром образования, известным Александром Михайловичем Радьковым». Сегодня у молодежи столько возможностей встречаться с различными экспертами, политологами, постоянно мы туда ходим, рассказываем. И у молодежи кругозор расширяется, они растут внутри по своему пониманию того, что происходит в мире. А когда еще силовые органы рассказывают, что происходит на границе, к чему надо готовиться, какие риски внутренние, внешние, тогда они по-другому относятся к своей стране, семье. Конечно, это дает результат.
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