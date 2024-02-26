Какие технические сложности были в избирательной кампании 2024-го – рассказали в ЦИК

Электоральная рефлексия. Как это было? На каком фоне проходили выборы? Каким образом удалось удержать фокус национальных интересов? Почему эта кампания войдет в историю? Что предстоит сделать тем, кому избиратели своими голосами вручили депутатские портфели? На площадке ток-шоу «По существу» собрались политологи, депутаты, наблюдатели и представители ЦИК.

Иван Толкач, заместитель заведующего отделом правовой, аналитической и методической работы аппарата ЦИК Беларуси:

Все прошло четко, организованно, слаженно. И, несмотря на определенные опасения, которые были, когда мы принимали решение по объединению компаний по выборам в местные Советы и Палату представителей. То есть самой сложной технически кампании и средней по сложности технически, но с политическим компонентом. Действительно, объем нагрузки, который лег на плечи членов избирательных комиссий, колоссальный. Тем не менее сегодня мы уже можем говорить точно, с этой нагрузкой комиссии справились. В общем-то все удалось, все очень здорово.

Сейчас мы ведем работу по уточнению данных, чтобы 1 марта на заседании ЦИК утвердить итоги Палаты представителей, зарегистрировать избранных депутатов Палаты представителей. Но сейчас речь идет уже о незначительных корректировках. Предварительные данные у нас уже есть, все местные Советы сформированы в правомочном составе. Все 110 депутатов Палаты представителей избраны.

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