Почему медийные люди решили пойти в политику? Авдонин – о выборах

Алена Сырова, СТВ: Очень много известных, медийных людей выдвигали свои кандидатуры. Это облегчает выбор. Рука потянется поставить галочку напротив человека, которого он знает, а может, наоборот, не поставить, потому что была возможность послушать, что он говорит, что в итоге делает. Тренд не был настолько силен раньше. Почему политологи, эксперты, журналисты решили пойти в политическое поле?

Электоральная рефлексия. Как это было? На каком фоне проходили выборы? Каким образом удалось удержать фокус национальных интересов? Почему эта кампания войдет в историю? Что предстоит сделать тем, кому избиратели своими голосами вручили депутатские портфели? На площадке ток-шоу «По существу» собрались политологи, депутаты, наблюдатели и представители ЦИК.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Я не пошел в политическое поле. Здесь, наверное, надо вопрос по-другому задать. Спрашивать надо у тех, кто является медийным и кто пошел на выборы, какие у них были мотивы. Я их напрямую не спрашивал. Вопрос другой, в том, что наши избиратели перед выборами, когда мы проводили различные диалоговые площадки, разъяснительные беседы, мы как раз в рамках работы нашего общества «Знание» активно встречались со специалистами на предприятиях, с госслужащими, силовыми структурами... И вопрос стоял не в том, что мы знаем медийных персоналий, за них мы пойдем.

У белорусов разных категорий запрос только один – самая предельная практичность и способность реализовать проблемы. Радио, проводили открытые телефонные линии, можно было звонить, спрашивать. Один только вопрос был: как оценить кандидата в депутаты? И был ответ всегда: главное, чтобы он мог на местах решать вопрос. Можно выбрать политолога или медийную персоналию, но он может красиво говорить перед публикой, но он не будет управленцем или решать какие-то вопросы.