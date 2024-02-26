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Вадим Грачёв: в 2020 году устраивали бардак, на нынешних выборах провокаций не было

26 февраля 2024 16:48
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Электоральная рефлексия. Как это было? На каком фоне проходили выборы? Каким образом удалось удержать фокус национальных интересов? Почему эта кампания войдет в историю? Что предстоит сделать тем, кому избиратели своими голосами вручили депутатские портфели? На площадке ток-шоу «По существу» собрались политологи, депутаты, наблюдатели и представители ЦИК.

Кирилл Казаков, СТВ:
Были ли провокации?

Вадим Грачёв: в 2020 году устраивали бардак, на нынешних выборах провокаций не было-1

Вадим Грачев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Провокаций не было. Когда в 2020 году у нас были выборы, то ряд наших так называемых альтернативных наблюдателей, которые аккредитовывались при комиссиях, их была задача главная не наблюдать, как организован процесс, а спровоцировать членов комиссий, устроить бардак на участке для голосования, таким образом спровоцировать панику. В этот раз все наши наблюдатели отмечают, что все было нормально. Да, безусловно, где-то люди заходили эмоциональные, без паспорта, требовали проголосовать, им, естественно, не разрешала комиссия это делать.

# Выборы в Беларуси # общество # Кирилл Казаков # Вадим Грачев

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