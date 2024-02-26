Вадим Грачёв: в 2020 году устраивали бардак, на нынешних выборах провокаций не было

Электоральная рефлексия. Как это было? На каком фоне проходили выборы? Каким образом удалось удержать фокус национальных интересов? Почему эта кампания войдет в историю? Что предстоит сделать тем, кому избиратели своими голосами вручили депутатские портфели? На площадке ток-шоу «По существу» собрались политологи, депутаты, наблюдатели и представители ЦИК.

Вадим Грачев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Провокаций не было. Когда в 2020 году у нас были выборы, то ряд наших так называемых альтернативных наблюдателей, которые аккредитовывались при комиссиях, их была задача главная не наблюдать, как организован процесс, а спровоцировать членов комиссий, устроить бардак на участке для голосования, таким образом спровоцировать панику. В этот раз все наши наблюдатели отмечают, что все было нормально. Да, безусловно, где-то люди заходили эмоциональные, без паспорта, требовали проголосовать, им, естественно, не разрешала комиссия это делать.